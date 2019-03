Real Madrid - Vinicius Junior : "Je me vois gagner le Ballon d'Or à 25 ou 26 ans"

Interrogé sur la Cadena Ser, le jeune ailier brésilien des Merengue a évoqué ses ambitions individuelles et notamment le Ballon d'Or.

Blessé en huitième de finale retour de la le 5 mars dernier face à l' Amsterdam, Vinicius Junior récupère en attendant son retour sur les terrains en fin de saison. À seulement 18 ans, il est l'une des rares satisfactions du club madrilène cette saison et avec le retour aux affaires de Zinédine Zidane, il aura forcément une carte à jouer dans les mois à venir.

Au micro de la Cadena Ser, dans l'émission El Larguero, le joueur formé au Flamengo et arrivé au cet été est revenu sur son pépin physique et guérir au plus vite. "C'est une action très rare mais je vais mieux peu à peu. J’ai pleuré de douleur à cause de la qualité du match et aussi pour l’équipe nationale ... J'espère rejouer avant la fin de la saison. une résonance pour voir comment tout se passe et essayer de revenir dès que possible."

Il a également évoqué sa déception de ne pas pouvoir se rendre à sa première convocation en sélection brésilienne et notamment son envie de jouer avec Neymar qu'il considère comme son idole. "J'allais jouer avec lui dans l’équipe nationale mais nous sommes tous les deux blessés. Je ne sais pas si nous jouerons ensemble, mais j’espère que nous le ferons bientôt dans cette équipe du ."

À propos de ses ambitions personnelles, Vinicius Junior n'a pas peur d'affirmer qu'il vise le Ballon d'Or dans les années à venir alors que la concurrence s'annonce rude avec Kylian Mbappé, Jadon Sancho & cie. "Je me vois le gagner à 25 ou 26 ans. À cet âge, je ferai de très bonnes choses."