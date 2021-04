Real Madrid, Vinicius Jr rend hommage à Zinedine Zidane : "Il m'aide chaque jour"

L'ailier brésilien du Real Madrid a loué l'impact de l'entraîneur français sur son jeu et a savouré son doublé contre Liverpool.

Du haut de ses 20 ans, Vinicius Junior est encore un diamant brut. Le joli diamant du Real Madrid. Le Brésilien a un potentiel phénoménal mais doit encore être poli dans de nombreux domaines pour exploiter au mieux toutes ses qualités. L'ailier du Real Madrid doit notamment gagner en efficacité devant le but et en régularité, mais il a déjà progressé depuis son arrivée au Real Madrid. Dans une interview accordée au site officiel de l'UEFA, Vinicius Junior a rendu hommage à Zinedine Zidane qui l'aide à progresser au quotidien.

"J'apprends de Zinedine Zidane chaque jour, à chaque séance d'entraînement. C'était un grand joueur et c'est un excellent entraîneur. Il fait tout son possible pour que nous nous sentions bien, non seulement sur le terrain mais aussi à la maison; il demande beaucoup de nouvelles de notre famille. Si je vais bien à la maison, je suis sûr que je serai bien ici. Cela me donne aussi beaucoup de confiance et j'apprends toutes sortes de choses sur le terrain", a analysé Vinicius Junior.

"En termes de tactique, il a été l'un des entraîneurs qui m'a le plus poussé à faire les choses, et maintenant je les fais très naturellement et calmement. Zinedine Zidane m'aide beaucoup dans mon jeu en attaque tous les jours. Pas seulement moi, mais tous les joueurs et surtout Karim Benzema, avec qui je joue beaucoup. J'ai beaucoup joué avec Karim depuis mon arrivée. Lui et moi formons une bonne équipe. Maintenant, je suis un joueur complètement différent, mais avec les mêmes qualités qu'avant", a ajouté le Brésilien.

"Écrire mon nom dans l'histoire du Real Madrid"

Double buteur à l'aller contre Liverpool, Vinicius Jr a savouré sa performance face aux Reds : "Face à Liverpool, c'était très spécial. J'étais très heureux et c'était sûrement les buts les plus importants de ma carrière. Mais je ne veux pas rester là, je veux marquer en demi-finale et, si Dieu le veut, atteindre la finale pour pouvoir écrire mon nom dans l'histoire du Real Madrid. C'est la meilleure équipe du monde et je suis très heureux d'être ici. Ils m'aiment tous et font tout ce qu'ils peuvent pour m'aider. Marquer ces deux buts dans un match aussi important et qualifier l'équipe en demi-finale de la plus grande compétition du monde est le meilleur sentiment. De plus, c'est difficile de jouer sans fans car on a l'habitude de le faire au Bernabéu avec beaucoup de monde".

L'international brésilien a indiqué avoir déjà réalisé une partie de ses rêves d'enfant et veut marquer l'histoire du Real Madrid : "J'ai commencé à jouer à l'âge de quatre ans. J'ai toujours joué dans la rue et j'ai toujours rêvé de jouer pour le Flamengo et le Real Madrid. Mon père s'est un peu fâché parce qu'il était toujours dans la rue, j'ai même oublié de rentrer à la maison pour manger. Je pense que c'est parce que j'aimais vraiment le football et que je voulais passer toute la journée à jouer".

"Mon objectif, c'est de continuer à jouer pour le Real Madrid. J'ai déjà joué plus de 100 matchs dans le club, ce qui, je pense, est beaucoup pour un joueur de 20 ans. Très peu de joueurs l'ont atteint et je veux continuer à gagner de nombreux trophées, en marquant de nombreux objectifs et apporter de la joie aux fans qui nous suivent et à ma famille", a conclu l'ailier brésilien de 20 ans qui a un futur radieux devant lui et qui tentera de confirmer encore un peu plus son talent face à Chelsea ce mardi.