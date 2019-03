Real Madrid : blessé face à l'Ajax Amsterdam, Vinicius Jr pourrait manquer deux mois de compétition

Vinicius Jr, rapidement sorti sur blessure face à l’Ajax Amsterdam (1-4) ce mardi, pourrait être éloigné des terrains pendant deux mois.

Le verdict est tombé pour Vinicius Jr ! Sorti en larmes dès la 35e minute de jeu lors de la déroute du Real Madrid face à l’Ajax Amsterdam (1-4) ce mardi, lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (2-1 à l’aller), l’ailier brésilien ne devrait pas retrouver le rectangle vert de suite.

Dans un communiqué publié ce mercredi sur le site officiel de la Maison Blanche, le staff médical madrilène a indiqué que l’ancien joueur de Flamengo souffrait d'une rupture des ligaments au niveau de l'articulation tibia-péroné de la jambe droite.

L'article continue ci-dessous

Retour prévu au mois de mai ?

Si les Merengue n’en disent pas plus sur la durée d’indisponibilité de leur pépite, la presse espagnole croit savoir que Vinicius pourrait manquer les deux prochains mois de compétition, avec un retour prévu au début du mois de mai.

Difficile de dire que cette blessure tombe mal, étant donné que le club n’a plus qu’une seule compétition à jouer cette saison : la Liga. Et avec 6 points d’avance sur Getafe (4e), 8 sur Alaves (5e) et aucun véritable choc à disputer d'ici-là, la Casa Blanca (3e) ne devrait pas avoir trop de difficulté pour se qualifier en Ligue des Champions.

Pour rappel, le FC Barcelone demeure leader du championnat avec 12 longueurs d’avance sur la bande à Karim Benzema, et 7 sur l’Atletico Madrid (2e).