Real Madrid : Vinicius fan du FC Barcelone ? Le Brésilien répond

Au sortir de la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (2-1) lors du traditionnel Clasico, André Cury, responsable du secrétariat technique blaugrana en Amérique du Sud, avait fait d'étonnantes révélations au sujet de Vinicius Jr. En effet, selon lui, celui qui fait le bonheur de la Maison Blanche était à la base un grand fan du Barça...

"Vinicius était culé, culé, culé. Il a pleuré le jour de la victoire 6-1 contre le PSG en Ligue des Champions. Il prenait toujours le Barça à FIFA. (…) Et il disait que le meilleur joueur du monde était Neymar parce qu'il était au Barça. Et je peux lui répéter tout ça dans les yeux si je l'ai en face de moi parce que c'est une bonne personne et qu'il ne le nierait pas (...) Le Real a recruté Vinicius sans l’avoir vu jouer un seul match", avait-il confié, visiblement sur de ses propos à l'encontre du jeune brésilien.

Vinicius répond à Cury

Forcément, cette sortie médiatique a fait grand bruit en Espagne, où la rivalité entre les deux mastodontes du championnat ibérique n'a pas pris une ride. Au point d'arriver jusqu'aux oreilles du principal intéressé. Sans surprise, Vinicius s'est donc chargé de répondre à ces propos, niant en bloc avoir été un fan du club rival.

"Je n'ai jamais été fan du Barça. J'ai toujours été fan de Neymar et certains ont tendance à confondre. J'ai toujours été fan du Real Madrid. Le Real était le club qui m'offrait le moins d'argent mais c'est celui qui a cru en moi", a ainsi confessé le joueur de 21 ans, dans un entretien accordé au programme Esporte Interativo de TNT.

D'ailleurs, l'ailier se sent tellement bien dans la capitale espagnole qu'il entend bien y prolonger son contrat, dès que possible. "Bien sûr que je veux renouveler, bien sûr que je veux rester au Real Madrid très longtemps. Mais je suis tranquille avec ça, tout va bien en ce moment. Mon contrat actuel a été signé quand j'avais 16 ans. Peu m'importe de savoir quand je vais prolonger, combien je vais toucher d'argent et combien je vais coûter. Ce qui importe, c'est la satisfaction d'être dans le meilleur club du monde".