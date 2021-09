Real Madrid : Vinicius explique comment Ancelotti lui a fait passer un cap

Le virevoltant ailier brésilien est en grande forme depuis le début de la saison avec le Real Madrid, lui qui a gagné en réalisme face au but.

Vinicius Junior n'est plus le même joueur depuis le début de la saison. Déjà auteur de quatre buts en autant de matchs de Liga, le jeune brésilien est l'un des hommes forts de cette début de saison du Real Madrid, leader de Liga. Une transformation, notamment dans son efficacité face au but, qui doit beaucoup à l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc, assure le principal intéressé.

"C'est le fruit d'un travail acharné, de nombreuses heures d'entraînement à Valdebebas (le centre d'entraînement des Merengue, ndlr). Depuis que je suis arrivé à Madrid, j'ai toujours dit que le temps viendrait où je marquerais beaucoup de buts d'affilée", a assuré Vinicius dans une interview à AS.

"Depuis le début de la saison, je me sens très bien. J'ai la confiance que me donne l'entraîneur et tout le staff technique. Cette confiance me fait penser que je peux échouer, et que si c'est le cas, je réessayerai…"

Un Carlo Ancelotti qui joue un rôle prépondérant pour son joueur : "Ce qu’il me dit c’est qu’il est préférable de jouer en une ou deux touches de balle avant de conclure. C’est mieux pour moi, et les stats sont là pour en attester. J’ai cette pensée dans ma tête. Nous nous créons plus d’occasions et marquons aussi davantage. L'entraîneur a beaucoup travaillé avec moi à Valdebebas et il m'aide à m'améliorer.

L'article continue ci-dessous

"L'entraîneur essaie de tirer le meilleur de chacun d'entre nous, en nous donnant confiance là où il sait que nous pouvons donner plus. Avec Eden et Karim, nous avons beaucoup combiné contre le Celta et cela a été la clé de la bonne victoire que nous avons obtenue contre les Galiciens."

En manque régulier de confiance depuis son arrivée en Espagne, le Brésilien assure avoir fait de nombreux efforts pour enfin s'imposer sous la tunique blanche : "C'est vrai. J'ai travaillé dur pendant les vacances. Je mange bien et je prends soin de moi. Vous pouvez le voir lorsque vous assistez aux matchs. Je fais ce qu'il faut pour réaliser une bonne saison après quatre ans ici. Je vais réussir et me battre pour cet objectif."

Vinicius espère être toujours autant en réussite mercredi soir, pour la première sortie de son équipe cette saison en Ligue des champions, sur la pelouse de l'Inter Milan.