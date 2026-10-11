Cette rencontre de Liga a offert une opposition tactique fascinante entre deux conceptions du contrôle. Fidèle à ses principes, Jose Mourinho a cherché à exploiter sa solidité défensive et sa capacité à se projeter rapidement et efficacement vers l’avant. Le Real Madrid a accepté de laisser la majeure partie de la possession à Villarreal, privilégiant son organisation et ses transitions explosives. L’objectif était clair : limiter les occasions franches et compter sur le talent individuel d’une attaque riche en stars pour profiter des rares moments où Villarreal se découvrait.

Sur le banc adverse, I. Perez avait mis en place un audacieux 4-2-3-1 axé sur la possession, destiné à désorganiser le double pivot madrilène. Avec 53 % de possession, Villarreal a dominé le ballon en cherchant à utiliser la largeur apportée par Ilias Akhomach et Alberto Moleiro pour étirer le jeu. Mais l’équipe a manqué de tranchant dans le dernier tiers pour percer le bloc bas façonné par Mourinho. Elle a finalement payé une seule baisse de concentration défensive, lors d’une phase sur coup de pied arrêté ou de transition.

Le dispositif tactique du Real Madrid

Jose Mourinho a aligné un 4-2-3-1 qui se transformait fréquemment en un bloc médian discipliné en 4-4-2. La ligne défensive, articulée autour d’Antonio Ruediger et d’Ibrahima Konate, restait remarquablement resserrée, poussant Villarreal sur les côtés, où Madrid se sentait à l’aise pour défendre les centres. Le double pivot formé par Aurelien Tchouameni et Federico Valverde protégeait la défense, s’aventurant rarement au-delà de la ligne médiane lorsque l’adversaire conservait longuement le ballon.

Dans la construction, Madrid se montrait prudent. Trent Alexander-Arnold n’avait pas sa liberté habituelle pour se déplacer dans l’axe. Il se concentrait plutôt sur les passes longues depuis une position reculée afin de trouver les appels de Kylian Mbappe. Les déclencheurs du pressing étaient précis : Madrid ne pressait pas haut et attendait que le ballon atteigne le tiers médian avant que Tchouameni ou Jude Bellingham n’intervienne. Cette stratégie, fondée sur la maîtrise défensive et la contre-attaque, visait à laisser de l’espace derrière la ligne haute de Villarreal pour qu’Arda Guler et Vinicius Junior puissent l’exploiter. L’ouverture du score est finalement venue d’un joueur inattendu, Yan Diomande, buteur à la 62e minute après une période de pression accrue sur coups de pied arrêtés. La résistance défensive a été mise à l’épreuve dans les vingt dernières minutes, après le carton rouge direct reçu par Vinicius Junior à la 73e minute. Madrid est alors passé à un bloc bas en 4-4-1, privilégiant les dégagements à la conservation du ballon.

Le dispositif tactique de Villarreal

Villarreal évoluait lui aussi en 4-2-3-1, mais l’utilisait pour développer un jeu bien plus offensif. Sous la direction d’I. Perez, le Sous-marin jaune cherchait à progresser en construisant depuis l’arrière. Lors de la première phase de jeu, Santi Comesana et Pape Gueye redescendaient pour former une défense à trois avec les défenseurs centraux. Cela permettait aux latéraux, particulièrement Juan Foyth, de monter et d’offrir des solutions de passe haut sur les côtés. Le plan tactique consistait à isoler les latéraux madrilènes en un contre un, dans l’espoir que la technique de Moleiro crée des supériorités numériques.

Défensivement, Villarreal utilisait une ligne haute et un contre-pressing agressif pour récupérer immédiatement le ballon après l’avoir perdu. Cette approche a largement fonctionné en première période et a contribué à limiter Madrid à seulement 0,905 but attendu (xG) sur l’ensemble des 90 minutes. Mais cette ligne haute comportait des risques face à la vitesse de Mbappe. Malgré 14 tirs au total, Villarreal s’est procuré peu d’occasions de qualité : la surface madrilène très encombrée le contraignait souvent à tenter sa chance de loin. Son incapacité à transformer sa possession en occasions franches lui a coûté cher. Bien qu’il ait davantage eu le ballon, Villarreal a rarement obligé Thibaut Courtois à effectuer autre chose que des arrêts de routine.

La bataille tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée dans les demi-espaces. Perez voulait que ses créateurs repiquent dans l’axe pour occuper l’espace entre les latéraux et les défenseurs centraux madrilènes. Mourinho l’avait anticipé : lorsque le ballon se trouvait sur un côté, Valverde reculait presque au rang de troisième défenseur central. Cette souplesse tactique a neutralisé la créativité de Villarreal. Mourinho a gagné ce match grâce à la capacité de son équipe à subir une pression prolongée sans perdre son organisation. Même lorsque Villarreal faisait rapidement circuler le ballon, les coulissements latéraux de Madrid étaient presque parfaits. Les visiteurs avaient ainsi souvent le ballon, mais ne trouvaient aucune brèche.

Le moment décisif, conclu par Yan Diomande à la 62e minute, a découlé directement d’un jeu madrilène plus vertical après l’entrée de Vinicius Junior plus tôt dans la seconde période. En étirant la défense de Villarreal, Madrid a provoqué une situation confuse sur un deuxième ballon qui a mené au but. Perez a tenté de réagir en faisant entrer Goncalo Guedes et Georges Mikautadze, mais ils se sont heurtés à un mur de maillots blancs, devenu encore plus solide après le carton rouge.

Les ajustements en cours de match

Les réactions des deux entraîneurs ont façonné la rencontre. Mourinho a procédé à un changement important à la mi-temps, faisant entrer Marc Cucurella à la place d’Alvaro Carreras pour renforcer le côté gauche face à Ilias Akhomach. Peu après, l’entrée de Vinicius Junior à la place de Trent Alexander-Arnold a marqué un changement d’intention. Avec Vinicius sur le terrain, Madrid a abandonné sa prudence sur la gauche et attaqué plus agressivement l’espace derrière Juan Foyth. Cette pression a fini par provoquer le corner et la séquence menant au but de Diomande.

Perez a réagi aux 56e et 67e minutes par une série de changements, faisant entrer Nicolas Saliba puis Gerard Moreno pour apporter davantage de présence physique dans la surface. Après l’expulsion de Vinicius Junior à la 73e minute pour un geste insensé, Mourinho a immédiatement remplacé Arda Guler par Eduardo Camavinga, avant de faire entrer Denzel Dumfries à la place du buteur Diomande. Madrid a alors adopté un dispositif défensif hybride entre le 5-3-1 et le 4-4-1. L’ajustement a parfaitement fonctionné : malgré son infériorité numérique, Madrid est resté si compact que le joueur supplémentaire de Villarreal n’a guère pesé. Les visiteurs ont continué à faire circuler le ballon autour du bloc sans parvenir à pénétrer dans la défense regroupée.

En définitive, la discipline collective supérieure du Real Madrid a fait la différence. Si Villarreal a proposé un football plus séduisant et dominé la possession, il a manqué de variété tactique pour déstabiliser un bloc bas de classe mondiale. Le choix de Mourinho de privilégier l’organisation défensive plutôt que la possession s’est révélé payant, surtout après le carton rouge, qui a contraint son équipe à résister. La finition efficace de Yan Diomande, sur une passe décisive de Valverde, a suffi à faire la différence dans un match où les transitions défensives et l’efficacité sur coups de pied arrêtés ont pesé davantage que la domination dans le jeu.