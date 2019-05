Real Madrid-Villarreal 3-2, le Real retrouve la victoire avec un doublé de Diaz

Le Real a retrouvé le chemin du succès en s'imposant contre Villarreal grâce notamment à un doublé de Mariano Diaz.

Un doublé de Mariano Diaz et un but du revenant et abonné à l'infirmerie Jesus Vallejo. Zinedine Zidane, qui demandait une "victoire" en conférence de presse d'avant-match, n'en espérait pas tant.

Vallejo buteur, Diaz voit double

Dès la deuxième minute, l'ancien lyonnais Mariano Diaz altère le tableau de marque de l'extérieur du droit grâce à un bon pressing d'un autre Diaz, Brahim, titularisé après ses récentes bonnes performances. Mais Madrid, dans un Santiago Bernabeu toujours aussi clairsemé en cette fin de saison, retombera dans ses travers très vite.

En effet, à la 11e minute, Moreno profite d'une perte de balle de Casemiro pour tenter et accessoirement réussir, un enroulé égalisateur. 1-1, tout est à refaire pour les hommes de Zidane. Ces derniers ne baissent pas les bras et s'offrent beaucoup d'opportunités avant d'enfin trouver la faille à 5 minutes du terme. Et c'est l'inattendu Jesus Vallejo qui trouve la faille.

Sur un corner, Marcelo a de la latitude poour oser une frappe, et quand Quintilla tente de contrôler le cuir, il se rate totalement. À l'âffut, Vallejo ne laisse aucune chance à Fernandez Moreno. 2-1 juste avant le repos.

Confiant et désireux de bien faire à la maison, le Real insiste avec un Vinicius enfin de retour à la compétition après sa blessure. Casemiro met en orbite Carvajal lequel trouve au second poteau Mariano qui marque un second but personnel dans des cages vides. 3-1, Madrid se sent bien et continue de jouer vers l'avant. Une frappe du pied droit signée Brahim Diaz frôle les cages adverses. Le Real s'offrira plusieurs autres opportunités avant le coup de sifflet final, mais c'est qui réduira le score dans le temps additionnel par Costa. 3-2, score final. La mission, de Zizou, qui consiste à gagner tous les matches restants, est bien partie.