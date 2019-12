Real Madrid, Varane : "Vous ne pouvez pas défendre sur Messi comme sur un adversaire normal"

Avant le Clasico, le défenseur central a exhorté ses coéquipiers du Real Madrid à ne pas manquer de concentration face à l'international argentin.

Joueur du depuis 2011, Raphaël Varane est loin de vivre son premier Clasico ce mercredi soir. Le défenseur français connaît l'importance de cette rencontre et a affronté à de multiples reprises le dans sa carrière. L'international français a par conséquent été confronté à Lionel Messi à chaque fois, ou presque, lors de ces affrontements, et connaît la nécessité et la complexité de museler l'Argentin pour remporter le Clasico.

Le FC Barcelone dispose d'une attaque XXL avec le trio Luis Suarez-Antoine Griezmann-Lionel Messi, et aucun des trois attaquants ne devra être sous-estimé sous peine de se faire punir. Mais il y aura bien évidemment une attention particulière pour l'Argentin, meilleur buteur de l'histoire du Clasico et souvent en grande forme dans ce choc face au Real Madrid. Raphaël Varane a appelé ses coéquipiers à être très vigilants face à Lionel Messi.

"C'est une bataille"

"C'est un joueur spécial et vous ne pouvez pas le défendre comme n'importe quel autre joueur. Il a ses caractéristiques et il exige une grande concentration de votre part et vous devez le défendre avec vos coéquipiers. C'est un effort collectif ... nous devons lui laisser le moins de place possible", a expliqué Raphaël Varane qui a été, à plusieurs reprises, victime du génie de Lionel Messi dans un Clasico.

Alors qu'Ernesto Valverde est critiqué pour son jeu mis en place, le Français ne voit aucune différence dans le jeu entre ce Barça et celui des précédentes années : "Je ne vois pas beaucoup de différences. Ils ont toujours la même identité et le même style de jeu sur le terrain et la même philosophie, et les joueurs importants sont les mêmes. Nous savons qu'il est toujours difficile de jouer contre eux, mais en même temps, nous savons à quoi nous attendre."

Raphaël Varane considère que le Clasico est un match à part et que la dynamique de chacun importe peu : "Je crois que dans ce genre de matchs, vous voulez toujours y participer avec confiance. Mais c'est spécial, sans aucun doute. Lorsque les deux équipes se rendent sur le terrain, elles laissent de côté leurs doutes, c'est une bataille. Peu importe comment les derniers matchs se sont passés. Lorsque vous sortez sur le terrain, tout est différent".