Real Madrid, Varane : "Un leader à ma façon"

Le défenseur du Real Madrid est revenu sur son erreur face à Manchester City et estime être un joueur plus complet que jamais.

Champion d' , à nouveau, avec le , Raphaël Varane a réalisé une saison accomplie, mais gâchée par sa piètre performance face à en huitième de finale retour de la . Le défenseur a commis deux grossières erreurs ayant de nouveau remis en cause son leadership étant donné qu'il est apparu plus fébrile en l'absence de Sergio Ramos. Dans une interview accordée à beIN Sports, Raphaël Varane a été interrogé sur l'après Ramos et a rendu hommage à son capitaine.

"Ce qui est sûr, c'est qu'on est très complémentaires avec Sergio Ramos, dans notre façon de jouer. On a des qualités qui se complètent parfaitement, on joue depuis plusieurs années ensemble, donc on se connaît très bien. Une défense ça fonctionne par binôme et cette entente est très importante. Pour l'après Ramos, c'est difficile de se projeter. Je suis un leader à ma façon. Avec mes coéquipiers, je parle beaucoup avant les matches, on parle tactique, placement. On a chacun notre façon de faire", a expliqué le défenseur du Real Madrid.

"Pour la suite, c'est difficile de se projeter, le Real Madrid c'est un très très grand club avec des grands joueurs. Ce qui est important c'est que chacun joue son rôle dans l'équipe. Chacun tire l'équipe vers le haut. Quand on a gagné nos titres, nos Ligues des champions, c'était en équipe, avec onze leaders sur le terrain à chaque fois. Sergio est une légende à Madrid. Le futur pour l'instant je ne me projette pas, mais c'est sûr que Ramos est un joueur très important pour nous", a ajouté l'international français.

"Je suis plus complet dans mon jeu"

Raphaël Varane est revenu sur ses erreurs contre Manchester City : "Oui, c'est sûr que ça restera pas un très bon souvenir dans ma carrière. Cela a été un match difficile pour moi, cette élimination. Tout de suite après le match je voulais assumer, j'ai fait quelques erreurs, ça nous a coûté la victoire. Il fallait digérer et regarder ce qui arrive devant, et penser à ce qui arrive. Au haut niveau, on n'a pas le temps de cogiter, il faut penser au match suivant. Les jours qui ont suivi ont été un peu difficile, je le reconnais, mais au haut niveau, il faut vite regarder vers l'avant".

Le défenseur du Real Madrid est content de sa progression : "Je suis capable de m'adapter à différents systèmes, je sais jouer haut sur le terrain comme on le fait à Madrid, mais aussi bas sur le terrain comme cela a été le cas en équipe de . J'essaie de m'adapter, de toujours chercher à progresser, avoir une réflexion sur mon jeu. J'aime bien aussi découvrir d'autres façons de jouer. C'est le point sur lequel j'ai le plus progressé ces dernières saisons, être plus complet. Chaque saison est un nouveau défi, cela permet d'engranger de l'expérience, je suis plus complet dans mon jeu".

"Zidane attend de moi de prendre des risques, de pousser l'équipe à presser plus haut pour défendre en avançant. Avec le ballon à ne pas hésiter à jouer de façon verticale, que je perce les lignes adverses, pour être une arme en plus pour notre équipe. Cela me pousse à sortir de ma zone de confort. C'est intéressant, j'aime bien chercher plus, pousser mon équipe par ma façon de jouer, mon placement. Essayer de progresser et donner un plus à l'équipe", a conclu le Français.