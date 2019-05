Real Madrid - Varane : "Pour débuter un nouveau cycle il faut changer certaines choses"

Conscient d'avoir réalisé une saison moyenne, le champion du monde espère que le retour de Zidane sur le banc permettra de relancer le Real Madrid.

Décidé à rester au la saison prochaine, Raphaël Varane s'est exprimé dans une interview accordée à Marca. Le défenseur central revient sur son parcours avec les Merengue, mais surtout cette saison blanche après trois consécutives.

Sur sa saison à titre personnel

"Jusqu'à ma blessure contre le Barça à l'aller je n'étais pas moi-même, je n'avais pas de bonnes sensations. Je n'ai pas eu de temps pour me reposer et préparer la saison. Les champions du monde 1998 nous avaient averti que cela coûte beaucoup. Après ma blessure, je crois que ça allait mieux, mais quand l'équipe souffre en défense, on souffre aussi. Sur une saison comme celle-là, c'est difficile de juger au niveau individuel. J'assume, je sais que je n'ai pas fait ma meilleure saison."

Sur la saison de l'équipe

"Nous ne pouvons pas toujours être sur le toit du monde, c'est impossible de gagner dix Ligues de champions. Ce sont des cycles, tout le monde pensait que trois c'était impossible et nous l'avons fait. Mais toujours gagner est impossible parce qu'il y a des moments où c'est compliqué. Tout le monde veut gagner à Madrid, nous sommes le rival à battre, tout le monde nous attend. Mais nous n'avons pas abordé cette saison en pensant 'Nous sommes les meilleurs', nous sommes restés humbles et nous sommes battus. Je pense que cela devait arrivé, cela aurait pu être la saison dernière, mais après tant d'effort il arrive un moment où tu n'as plus l'étincelle qui t'aide dans les moments difficiles."

Sur le départ de Cristiano Ronaldo

"Oui, bien sûr [que nous avions toujours l'équipe pour gagner]. En plus, nous avons très bien commencé la saison, en jouant parfois même mieux que la saison passée. La vie est un équilibre et parfois les vents sont contraires. Le négatif génère du négatif et il en a été ainsi toute l'année."

Sur Lopetegui et Solari

"Je garde de bons souvenirs des deux au niveau humain. Solari est arrivé à un moment compliqué et Lopetegui n'a pas eu de réussite avec les résultats, mais nous travaillions très bien avec lui. J'ai appris avec les deux. Je pense que nous n'avons rien à nous reprocher sur l'engagement. La semaine clé, contre Barcelone en coupe et l' [en C1], nous avons tout donné. Je pense que nous pouvons tous nous regarder dans la glace."

Sur Zidane

"Cela nous a surpris quand il est parti, mais nous comprenions les raisons. Je crois que son retour était la meilleure option pour le club. Cela dit aussi beaucoup de son caractère. Quand tu gagnes trois Ligue des champions et que tu reviens pour remettre tout ça en jeu, entre guillemets... Nous avons tous besoin de changer certaines choses, et c'est pour cela qu'il est revenu. Nous lui faisons confiance, il a les idées claires et est revenu avec beaucoup de détermination. Depuis l'intérieur c'est ce que je ressens, nous devons évoluer, comme toujours. Pour débuter un nouveau cycle, il faut changer certaines choses, c'est clair."

Sur Pogba et Hazard

"Pogba ? Je ne peux pas dire ce dont j'ai discuté avec lui, mais n'importe quel grand joueur a une place à Madrid. Ici il y a beaucoup de concurrence, c'est une possibilité, il y a beaucoup de rumeurs et nous verrons en août où il est. [Hazard] je le connais depuis que j'ai commencé à Lens. C'est un top joueur, qui peut aussi jouer à Madrid. Il est dans le meilleur moment de sa carrière. Quand nous l'avons affronté en demi-finale du Mondial, nous savions qu'il nous fallait un plan pour le freiner."

Sur la comme priorité la saison prochaine

"Zidane a dit ça pour une raison, c'est que nous avons besoin de plus de régularité. La Ligue des champions se sont plus des pics d'efforts et d'émotions, mais la demande plus de régularité, de constance et nous voulons davantage nous concentrer dessus. Nous ne l'avons jamais laissée de côté, mais maintenant cela doit être une priorité chaque semaine pour la remporter."

Sur ses responsabilités au Real Madrid

"J'ai déjà des responsabilités dans ce club, je suis le quatrième capitaine, cela fait huit ans que je suis ici, c'est naturel. Je ne dois pas changer ma manière d'être, je donne des conseils aux jeunes et cela ne m'effraie pas d'assumer le rôle que me donne l'entraîneur ou le club, d'être important dans une entité aussi grande. J'ai toujours pris mes responsabilités et je vais continuer à le faire."