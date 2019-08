Real Madrid, Varane : "Nous méritions mieux"

Raphaël Varane a pris la parole après que le Real Madrid ait disputé son premier match à domicile de la saison en concédant le nul à la maison.

Le a concédé le nul face à Valladolid à la maison ce samedi (1-1) pour le compte de sa deuxième sortie de la saison en . James et Bale ont débuté et Benzema a ouvert le score, mais le Real a concédé un but de Guardiola à deux minutes de la fin. Raphaël Varane a évoqué ce résultat en zone mixte dans des propos relayés par Marca :

Son analyse: "Nous avons vraiment bien joué, nous méritions un meilleur résultat, mais nous continuerons à travailler pour nous améliorer. Nous avons pu marquer quand nous étions calmes dans notre jeu. Mais nous avons marqué assez tard et avons ensuite concédé un but".

Le manque d'efficacité: "Cela nous a coûté cher en termes d'énergie de marquer le but, mais nous avons fait de bonnes choses et nous avons eu beaucoup d'opportunités. Nous avons manqué quelques occasions, mais nous avons travaillé dur".

Un Varane indulgent envers les attaquants : "Les attaquants ont très bien joué. Ils ont juste manqué un peu de chance et de précision. Nous devons rester positifs et continuer à nous améliorer."

James titulaire pour la première fois depuis 832 jours : "Il a bien joué. En football, les choses vont très vite. Le groupe est bien et nous resterons concentrés sur notre objectif."