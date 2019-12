Real Madrid, Varane : "Cristiano Ronaldo m'a bluffé"

Le défenseur français des Merengue a révélé son admiration pour le Portugais et a évoqué le Clasico face au FC Barcelone.

Arrivé au en 2011, Raphaël Varane a tout gagné sous les couleurs des Merengue. L'international français a eu un rôle prépondérant lors de la domination européenne du club espagnol avec trois consécutives remportées. Le Real Madrid est souvent considéré et présenté comme le plus grand club du monde, alors forcément, Raphaël Varane y a côtoyé des grandes stars à chaque poste.

Le défenseur français a notamment pu évoluer avec Cristiano Ronaldo entre 2011 et 2018. Sept saisons durant lesquelles, le Portugais a été extraordinaire, dominant le football européen en compagnie de Lionel Messi et remportant plusieurs Ballons d'Or. Dans une interview accordée à Onze Mondial, Raphaël Varane a encensé son ancien attaquant au Real Madrid et a été bluffé par le niveau et la personnalité de Cristiano Ronaldo.

"Le Clasico, un match au niveau extrêmement élevé"

"Génial, génial… Humainement ! Et footballistiquement, je n’ai même plus de mots. Il a réalisé quelque chose d’extraordinaire : il a rendu l’exploit normal, banal. Et ça, pour faire ça… Pour qu’on attende de lui encore plus, c’est que… (il coupe) Il n’y a pas de mots pour expliquer à quel point c’est fou, c’est énorme, c’est extraordinaire. Il m’a appris beaucoup, et il m’a bluffé aussi. Combien de fois je me suis dit : « Ouah, c’est fort » (sourire)", a expliqué le défenseur du Real Madrid.

Co-leader de avec le , le Real Madrid va affronter son ennemi juré la semaine prochaine. Un match très attendu, chaque année, par toute la planète, et ce même quand l'intérêt dans la course au titre n'est pas présent. Cette saison, le Clasico aura une importance primordiale pour remporter la en fin de saison. Raphaël Varane a évoqué le prestige et l'intensité présente dans les Clasicos, comparant cette rencontre à une finale de .

"Le Clasico plus relevé qu'une finale de Coupe du monde ? Oui (sourire). Là-dessus, pour moi, il n’y a pas de débat. Le Clasico est ce qu’il se fait de mieux en termes d’intensité, d’exigence tactique, de concentration, de niveau technique, de tout ! C’est ce qu’il y a de plus difficile. Il y a les meilleurs joueurs du monde sur le terrain, puis une pression sportive, parce qu’il y a toujours un enjeu énorme. Une pression au niveau des supporters aussi, parce que c’est le match de l’année. Même au niveau politique : on a dû déplacer le dernier Clasico en raison du contexte entre Madrid et la Catalogne. C’est un match différent, un match spécial. Avec un niveau de jeu extrêmement élevé", a analysé le défenseur français.