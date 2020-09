Real Madrid, Valverde : "Ce n'est plus seulement aux attaquants de marquer"

Buteur lors de la victoire face au Betis Seville, le milieu de terrain a évoqué son rôle au Real Madrid et sa relation avec ses coéquipiers.

Federico Valverde a fait son trou au la saison dernière. Véritable surprise du chef, l'Uruguayen s'est imposé dans le onze de départ de Zinedine Zidane et continue de rendre au Français l'a confiance qu'il a placé en lui. Face au Betis Seville ce week-end, Feredico Valverde s'est de nouveau montré être un atout de poids pour le Real Madrid et a notamment été décisif en marquant le premier but des Merengue. Dans une interview accordée à Real Madrid TV, Federico Valverde a confessé que cela faisait également partie de son rôle de se montrer décisif.

"De nos jours, ce n'est plus seulement aux attaquants de marquer. Nous devons attaquer et défendre, et si nous pouvons marquer, tant mieux. Notre travail est de contribuer à ce que le Real Madrid gagne. C'est une joie immense de marquer, cela me donne la motivation pour faire encore mieux. J'aime tout donner sur le terrain. Mon rôle est de courir jusqu'à ce que je ne plus sentir mes jambes", a expliqué le milieu du Real Madrid.

"Le plus beau dans cet effectif, c'est l'unité et le talent"

Zinedine Zidane me pousse à monter dans la surface, car j'ai la capacité physique de le faire. J'essaye d'écouter ce qu'il me dit car c'est pour mon bien. Je dois corriger ce que veut l'entraîneur et continuer à grandir. Plus le temps passe, plus je grandis et je progresse. Mes passes, c'est un domaine que je dois travailler. En plus de courir, il faut bien manier le ballon et le transmettre de la meilleure façon possible aux coéquipiers", a ajouté l'Uruguayen.

Federico Valverde apprend beaucoup aux côtés des expérimentés milieux de terrain du Real Madrid : "Mes relations avec Casemiro, Kroos et Modric ? Ils m'apportent tous beaucoup. La concurrence dans l'équipe est forte, mais aussi très bonne. Nous nous défions, mais nous avons cette bonne connexion qui fait que tout va bien. Qu'ils viennent me conseiller, que des gens qui aient tout gagné au niveau mondial m'aident, cela me remplit de bonheur, de fierté et me fait progresser."

L'Uruguayen a loué les qualités de l'effectif de la Casa Blanca : "L'union, c'est la plus belle chose que nous détenons, cela va nous bénéficier. Que nous soyons tous à la recherche du même objectif et que nous nous tirions tous du même côté, cela nous rend meilleurs. Le plus beau dans cet effectif, c'est l'unité et le talent, il y en a partout dans cette équipe. Il y a des joueurs qui ont tout gagné et qui sont exemplaires pour les jeunes, car ils veulent encore tout gagner. Les voir s'entraîner dur me motive beaucoup".