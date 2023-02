Real Madrid - Valence : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Le Real Madrid affronte le FC Valence à Santiago-Bernabeu, jeudi à 21 heures, en match en retard de la 17e journée de Liga. Tout savoir sur le match.

Ce jeudi, le Real Madrid défie, dans son antre du Stade Santiago Bernabeu, le FC Valence dans le cadre d'un match en retard de la 17e journée de Liga. Deuxième du classement derrière son grand rival du Barça qui se trouve à 5 longueurs, le club merengue doit impérativement l'emporter pour ne pas se laisser distancer en Liga et conserver des espoirs de titre en fin de campagne.

Les compos probables de Real Madrid – FC Valence

Le Real Madrid devra composer sans son défenseur français Ferland Mendy (ischio-jambiers) et son latéral espagnol Lucas Vazquez (cheville). En revanche, le champion d'Espagne et d'Europe va enregistrer les retours de Dani Carvajal et Aurélien Tchouaméni. En face, le FC Valence jouera sans Jaume Domenech et Nico Gonzalez, tandis queThierry Correia reste incertain. Les Che compteront notamment sur l'ancien parisien Edinson Cavani.

La compo probable du Real Madrid

Courtois – Nacho, Militao, Rüdiger, Alaba – Kroos, Camavinga, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius.

La compo probable de Valence

Mamardashvili – Foulquier, Comert, Diakhaby, Gaya – Musah, Guillamon, Moriba – Kluivert, Cavani, Lino.

Les 5 derniers matchs

Real Madrid : 4 victoires



Match nul : 0 nul



Valence : 1 victoire

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Real Madrid – FC Valence en direct ?

Le match entre le Real Madrid et le FC Valence sera à suivre jeudi à 21h00, sur la chaîne BeIN Sports 1. En streaming, le match sera à suivre sur le service beinConnect.