Real Madrid - Une offre de 280 millions d'euros pour Kylian Mbappé ?

L'attaquant parisien est l'une des priorités de Zinédine Zidane pour renforcer son équipe en vue de la saison prochaine.

José Mourinho a récemment déclaré que Kylian Mbappé était invendable et inaccessible. C'était peut-être sans compter sur la force de frappe financière colossale et la grande détermination du dans ce dossier. Depuis le retour sur le banc de Zinédine Zidane, les rumeurs de transfert les plus folles entourent l'actualité des Merengue, qui devront se renforcer et régénérer leur effectif l'été prochain pour repartir de l'avant.

Selon Football, les dirigeants madrilènes seraient prêts à formuler une offre de 280 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune parisien, devenu leur cible n°1 pour cet été, alors que Neymar pourrait lui prolonger dans la capitale à en croire son père. Une somme hallucinante qui ferait du champion du monde le joueur le plus cher de l'histoire, devant son coéquipier brésilien. Pour rappel, Mbappé a été acheté 180 millions par le PSG à .

Une offre qui démontrerait dans tous les cas les ambitions du Real sur le marché estival. Toujours selon l'hebdomadaire, Zinédine Zidane disposerait d'une enveloppe de 500 millions d'euros - 400 plus 100 issus de la vente espérée de Gareth Bale en . L'entraîneur aurait carte blanche sur les joueurs à recruter avec cet argent.

L'article continue ci-dessous

Si Kylian Mbappé semble la priorité, de nombreux autres noms circulent comme recrues potentielles. Eden Hazard a de nombreuses fois clamé son envie de porter un jour le maillot du Real Madrid, et l'incertitude sur la participation de à la prochaine - ce qui serait une deuxième absence de suite - plaide pour un départ du génie belge. Mais l'interdiction de recrutement qui pèse sur les Blues pourrait les inciter à bloquer tous les départs.

Très performant cette saison avec , le Sénégalais Sadio Mané est également très apprécié de ZZ. Enfin au milieu de terrain, deux autres champions du monde français sont régulièrement cités. Si N'Golo Kanté a tenu à démentir cette rumeur, ce n'est pas le cas de Paul Pogba, qui expliquait que jouer au Real était "un rêve".

Dans tous les cas, l'été s'annonce palpitant dans la capitale espagnole : Florentino Perez semble bien décider à relancer sa politique des "Galactiques", alors que la dernière arrivée XXL à Madrid remonte à 2014 avec la signature de James Rodriguez en provenance de Monaco pour X millions d'euros.