Real Madrid : une grosse recrue à venir selon les médias

La gestion économique prudente du Real Madrid au cours des dernières années porte ses fruits.

Selon les médias espagnols, le Real Madrid est en position de force après la publication du plafond salarial de l'équipe pour cette saison - cela signifie qu'il dispose de 739,1 millions d'euros à dépenser dans la section sportive, un nouveau record pour le club et tout cela grâce à une politique agressive de réduction des coûts.

La vente de joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi, Raphaël Varane et Martin Ødegaard a permis au club de ne plus avoir à payer des salaires élevés (Sergio Ramos, qui est parti gratuitement, peut également être inclus dans cette catégorie), ce qui a eu un effet notable sur les caisses du club.

Des économies ont également été réalisées en prêtant des joueurs au cours des dernières saisons. En outre, le club a été contraint de réduire ses dépenses pour faire face à la crise financière provoquée par la pandémie et, comme beaucoup de clubs, les salaires des joueurs ont été revus à la baisse pour compenser la perte de revenus. Grâce au soutien des joueurs, Madrid se trouve aujourd'hui dans une situation enviable par rapport aux autres clubs d'Espagne et d'Europe.

Les 739,1 millions d'euros que Madrid doit dépenser représentent 270,6 millions de plus que la saison dernière, où son budget était de 468,5 millions. "La gestion économique du Real Madrid pendant la pandémie de coronavirus a été excellente. En ajoutant cela aux résultats de 2019-20 et 2020-21, le bénéfice global s'élève à environ un million d'euros. Ils ont réussi à équilibrer les dépenses et les recettes pour ne pas subir de pertes", a expliqué le directeur général de LaLiga, Juan Guerra.

Le fait de renflouer les caisses grâce aux ventes a également permis à Madrid de ne pas dépasser le plafond salarial au cours des dernières saisons, ce qui lui a permis d'économiser chaque année, ce que d'autres clubs n'ont pas fait.

La saison dernière, par exemple, Madrid avait planifié son budget en se basant sur la prévision qu'il atteindrait les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En fait, ils sont allés jusqu'en demi-finale et ont gagné plus d'argent qu'ils ne l'avaient prévu. Une grosse recrue serait désormais une réalité dans un futur proche, selon AS. On pense forcément à Kylian Mbappé...