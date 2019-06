Real Madrid, un départ en prêt de Bale ? La réponse de son agent

Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, en a dit un peu plus sur la situation délicate de l'ailier gallois.

L’agent de Gareth Bale a exclu la possibilité que l’ailier quitte le en prêt cet été.



L’avenir du Gallois a fait l’objet de nombreux débats ces dernières semaines, après le retour de Zinedine Zidane à Santiago Bernabeu.



L’agent du joueur, Jonathan Barnett, en a dit un peu plus dans des propos accordés à Sky Sports News.

"Un transfert en prêt ne se produira pas", a-t-il lâché.



"Je ne pense pas qu'il veuille partir en prêt. Il a une belle vie et une maison en ".



"Je pense qu'il lui faudrait quelque chose d'exceptionnel pour partir et le prêts n'est pas au programme".



"De toute évidence, la situation de Gareth au Real ne s'est pas améliorée".



La frénésie de dépenses estivales de Zidane, qui l'a vu ajouter Rodrygo, Luka Jovic et Eden Hazard dans son secteur offensif, n'ont fait qu'alimenter les rumeurs d'un départ imminent pour Bale.



Le joueur de 29 ans, qui a marqué 14 buts en 42 matches la saison dernière, a récemment été associé à un prêt au - qui a perdu James Rodriguez cet été et surtout ses deux emblèmes, Franck Ribéry et Arjen Robben.

Ces rumeurs ont été renforcées par les affirmations de l’ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon, selon lesquelles un prêt conviendrait à la fois au club et à Bale.



"Le problème, ce sont les frais de transfert", a-t-il déclaré à Sky Sports News.



"Le Real Madrid veut gagner beaucoup d’argent pour lui, mais je trouve cela difficile".



"Peut-être que la meilleure chose à faire pour tout le monde serait un prêt. Le joueur pourrait retrouver sa confiance sur le terrain et le Real Madrid pourrait voir sa valeur augmenter".



Alors, où Gareth Bale évoluera-t-il la saison prochaine ? Inlassablement, la rumeur revient sur la table. "Il pourrait s’intégrer là-bas", a acquiesé son agent. “Je pense qu'il pourrait y faire des très bonnes choses. Il est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est très peu probable".