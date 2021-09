Real Madrid : un buteur de Serie A comme alternative à Mbappé ?

La cible prioritaire du Real Madrid en matière de transfert est Kylian Mbappé. Mais une alternative fait son apparition.

L'attaquant du Paris Saint-Germain, qui a fait l'objet d'offres infructueuses de la part de Madrid cet été, reste en tête de la liste des souhaits des Merengue et, si tout se passe comme prévu, il arrivera à Bernabéu sous forme de transfert gratuit à la fin de la saison.

Cependant, le PSG fait tout son possible pour persuader l'attaquant français de renouveler son contrat, et ce jusqu'à la fin. Conscients de cette situation, les Madrilènes s'efforcent de trouver des alternatives si leur quête de Mbappé n'aboutit pas.

Les dirigeants du Real s'intéressent à Osimhen

Les Madrilènes s'intéressent notamment à Victor Osimhen, de Naples, qui est l'un des meilleurs joueurs de Serie A depuis le début de la saison. L'international nigérian a inscrit six buts et délivré une passe décisive en six matches toutes compétitions confondues en 2021/22, des chiffres qui le placent parmi les attaquants les plus efficaces d'Europe.

En effet, il est le co-meilleur buteur d'Europe en septembre, avec Karim Benzema du Real Madrid. Naples est ravi des performances d'Osimhen et ne regrette certainement pas les 70 millions d'euros qu'il a dépensés pour signer le joueur de 22 ans en provenance de Lille, champion de Ligue 1, à l'été 2020.

Cependant, le club de Campanie pourrait ne pas profiter de ses exploits pour le club au-delà de cette saison, car les performances d'Osimhen ont suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid. Selon La Gazzetta dello Sport, Chelsea, Manchester United, Manchester City, le PSG et Madrid gardent tous un œil sur le joueur.

Le PSG voit en Osimhen un remplaçant potentiel de Mbappé, mais AS croit savoir que la priorité du club français serait d'attirer Erling Braut Haaland au Parc des Princes.