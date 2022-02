Real Madrid : Un ancien président du Barça annonce la signature de Kylian Mbappé

A quelques semaines du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions un nom plus que tout autre est sur toutes les lèvres, celui de Kylian Mbappé. Meilleur joueur et meilleur buteur du PSG cette saison, l'international français aura un grand rôle à jouer lors de la double confrontation face au champion d'Espagne en titre, mais surtout, il sera scruté de près puisqu'il affrontera ce qui pourrait être, selon toute vraisemblance, son futur club.

Mbappé déjà d'accord avec le Real Madrid ?

L'attitude de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et annoncé avec insistance au Real Madrid, sera observée de près. D'autant plus que plus les jours passent, et plus les rumeurs s'intensifient autour de la venue du champion du monde 2018 dans la capitale espagnole la saison prochaine. Même certains joueurs du Real Madrid ne se cachent plus pour draguer ouvertement l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Real Madrid : Un joueur invite Mbappé à venir

"Kylian Mbappé est un très, très bon joueur dont le nom a été entendu pour notre équipe pendant de nombreuses années", a déclaré Carvajal à l'émission "Radioestadio noche" d'Onda Cero. "Il semble que son contrat avec le PSG se termine et il se pourrait qu'à l'avenir il porte notre maillot. Mais je vous le dis, pour l'instant c'est un joueur du PSG et ce sont nos rivaux, donc la seule pensée que j'ai est de bien le défendre sur le terrain. Si je joue et qu'il joue, nous pourrons jouer sur le même flanc".

Aucune annonce avant la confrontation entre le PSG et le Real Madrid

Plus surprenant encore que la déclaration de Dani Carvajal, celle de Joan Gaspart, ancien président du FC Barcelone. Invité du programme "Le Tribu" sur Radio Marca pour évoquer essentiellement l'actualité du FC Barcelone et les dernières heures très agitées au sein du club blaugrana, le président du club catalan entre 2000 et 2003, qui connaît bien Florentino Pérez, a assuré que la signature de Kylian Mbappé à la Casa Blanca était d'ores et déjà bouclée.

Real Madrid : Ronaldo s'offusque du futur salaire de Kylian Mbappé

"Je vais vous donner l'exclusivité : Kylian Mbappé a déjà signé avec le Real Madrid, j'en suis certain. Je connais Florentino Pérez et j'en suis certain", a affirmé Joan Gaspart. Nul doute que le Real Madrid est le grandissime favori pour accueillir Kylian Mbappé la saison prochaine, mais jusqu'à présent, ni le joueur, ni le club de la capitale espagnole, n'ont communiqué sur un accord ou une signature de l'international français pour la saison prochaine.

Il faut dire que le Real Madrid et le joueur français ont très certainement pour volonté de rester discret et de ne pas faire de bruit à ce sujet alors que le PSG et la Casa Blanca vont s'affronter en Ligue des champions en huitième de finale. Après cette double confrontation entre le PSG et le Real Madrid, l'avenir de Kylian Mbappé devrait se décanter et pourraient confirmer les informations avancées par Joan Gaspart.