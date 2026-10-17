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Hussein Hamdy
Traduit par

Real Madrid TV : Tebas nous attaque pour des raisons personnelles contre Pérez

Real Madrid
LaLiga
Espagne

Quand ce différend va-t-il prendre fin ?

La chaîne de télévision du Real Madrid s'est transformée ces derniers temps en la principale plateforme médiatique du club pour communiquer avec ses supporters à travers le monde, aux côtés des communiqués officiels publiés sur son site internet.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, les différentes émissions de la chaîne ont abordé avec ferveur les dossiers polémiques dans lesquels le Real Madrid se retrouve impliqué, en premier lieu le conflit avec Javier Tebas, président de la Liga, qui a comparé vendredi dernier le travail de la chaîne madrilène à la propagande nazie.

Avant la rencontre face au Séville FC, l'une des courtes émissions de débat diffusées juste avant l'arrivée de l'entraîneur en conférence de presse pour s'exprimer devant les médias est revenue sur le sujet, estimant que les choses avaient dépassé la ligne rouge.

L'un des intervenants de l'émission a déclaré sur la chaîne du Real Madrid : « Après la comparaison avec le journal Gara, c'est désormais au tour du régime nazi, et je crois que nous avons franchi les limites depuis un certain temps. Il s'agit d'une affaire personnelle de la part de M. Javier Tebas envers le président du Real Madrid, ce qui est préoccupant, étant donné qu'il est président de la Liga et vice-président de la Fédération espagnole de football. Cela signifie qu'il dispose d'une grande influence, et son influence au sein de la Fédération est peut-être plus importante que celle de M. Louzán. »

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18 oct. 2026

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Le conflit entre le Real Madrid et la Liga monte ainsi d'un cran avec un nouvel épisode d'affrontements entre les deux parties, dans un feuilleton qui ne semble pas près de s'achever.


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