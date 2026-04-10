Real Madrid : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs des Merengues en direct à la télévision et en streaming ?

Cette saison encore, le Real Madrid entend briguer plusieurs fronts : Liga, Ligue des champions, Copa del Rey et Supercoupe.

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs du Real.

Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur la diffusion des matchs des Merengues à la télévision et en streaming.

Où suivre les matchs du Real Madrid en Liga, en Ligue des champions, en Coupe du Roi et en Supercoupe ?

Cette saison encore, DAZN détient les droits exclusifs de diffusion de la Liga en Allemagne. La plateforme de streaming propose donc l’intégralité des matchs du Real Madrid en direct et à la demande. Pour y accéder, un abonnement payant est nécessaire ; la Liga étant incluse dans tous les forfaits.

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En France, la plupart des rencontres de la Ligue des champions sont diffusées par DAZN. Seul le match du mardi est proposé sur Prime Video ; les autres rencontres sont à suivre sur DAZN.

Pour suivre les matchs du Real Madrid en C1, il faut donc consulter le calendrier : les rencontres du mercredi sont systématiquement diffusées sur DAZN, tandis que celles du mardi peuvent exceptionnellement atterrir sur Prime Video.

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DAZN diffuse également la Coupe du Roi, dont il détient les droits jusqu’à la fin de la saison 2028/2029.

Que ceux qui attendent la Supercoupe se rassurent : la rencontre sera diffusée par Sportdigital FUSSBALL, et bonne nouvelle, cette chaîne est déjà incluse sans surcoût dans les abonnements MagentaSport et DAZN.

Real Madrid : toutes les infos diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs des Merengues en direct à la télévision et en streaming ? Le club en bref