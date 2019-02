Real Madrid, Toshack sur Gareth Bale : "Le meilleur joueur du monde ne peut pas être un latéral gauche"

L'ancien entraîneur du Real Madrid et sélectionneur du Pays de Galles a évoqué la situation de son ancien protégé : Gareth Bale.

Gareth Bale est au centre de l'attention depuis le début de la saison. Buteur en finale de Ligue des champions la saison dernière, l'international gallois devait profiter du départ de Cristiano Ronaldo pour se libérer complètement mais ce n'est finalement pas le cas. Gareth Bale est toujours autant handicapé par les pépins physiques et semble plus isolé que jamais dans le vestiaire du Real Madrid. Son ancien sélectionneur, John Toshack n'a pas été tendre envers le Gallois dans une interview à la Cadena SER.

"Il a fait ses débuts avec moi avec le Pays de Galles à 17 ans et était un pur arrière gauche. Des années plus tard, les gens pensaient qu'il était un joueur talentueux et qu'il devait jouer plus haut. C'est plus compliqué. Le meilleur joueur du monde ne peut pas être un latéral gauche. Roberto Carlos était très bon dans sa position mais on ne l'a jamais mis en avant-centre. Les blessures l’ont beaucoup handicapé. Il a des lésions rares, des gestes inhabituels, qui ne sont pas normaux. Soudain, il va bien et est blessé. C'est très difficile lorsque vous avez des opérations et que vous devez vous arrêter et recommencer et encore plus au Real Madrid", a analysé John Toshack.

"Il devrait parfois cacher sa colère"

Si Gareth Bale semble isolé, c'est aussi de sa faute pour l'ancien entraîneur des Merengue : "Vous devez dire que si vous allez dans un club comme le Real Madrid ou, avec tout le respect que je vous dois, si vous allez à Malaga ou à Oviedo et que vous avez confiance en vous et que vous travaillez pour vous, vous devez au moins essayer d'apprendre la langue. Je n'ai jamais suivi de cours d'espagnol ou de portugais, je ne suis pas celui qui parle le mieux mais les gens me comprennent, Bale aurait pu essayer davantage et parler davantage la langue du pays où il travaille".

John Toshack a évoqué la situation compliquée de Gareth Bale au Real Madrid : "C'est une question de ce que le Real Madrid veut faire plus que ce que Bale veut faire ou a besoin. Ce qui est certain, c’est que Gareth est un talent extraordinaire. Dommage que les blessures l’aient privé de tant de matches. Personne n'aime être sur le banc et il devrait parfois cacher sa colère par respect pour ses coéquipiers. Le geste était moche avec ses coéquipiers après le but face à Levante".

Gêné par son mollet, sa cheville mais aussi ses adducteurs cette saison, Gareth Bale a inscrit treize buts en trente et un matches toutes compétitions confondues. Dernièrement, l'international gallois a souvent été utilisé comme joker par Santiago Solari, devant se contenter de bout de matches en débutant les rencontres sur le banc de touche.