Real Madrid, Toni Kroos : "Nous avons lâché trop de points"

Le milieu du Real Madrid a confessé que le club espagnol ne faisait plus de la Liga sa priorité pour la saison actuelle.

Le Real Madrid peut d'ores et déjà faire une croix sur le titre en Liga. Auteur d'un début de saison compliqué, les Merengue n'ont pas profité des quelques faux-pas du FC Barcelone pour limiter leur retard sur leur ennemi juré au classement. La Casa Blanca compte déjà dix points de retard sur l'équipe d'Ernesto Valverde et il paraît peu probable que cet écart puisse être comblé d'ici la fin de la saison, d'autant plus que l'Atletico Madrid est intercalé entre les deux équipes.

Néanmoins, le Real Madrid ne va pas faire pour autant impasse sur la saison en cours. Triple champion d'Europe en titre, la Casa Blanca est encore en course en Ligue des champions et aussi en Coupe du Roi, ce qui semble être les nouveaux objectifs des Merengue à en croire Toni Kroos. Dans une interview accordée au quotidien de Berlin Die Welt, le milieu de terrain allemand a parlé sans langue de bois sur la saison actuelle.

Kroos a confiance pour la C1

Toni Kroos a avoué que le Real Madrid a déjà fait le deuil de la Liga : "Nous sommes encore complètement en course dans deux compétitions. C'est là-dessus que nous sommes concentrés. Il n'y a aucune raison de baisser les bras, nous avons toujours la possibilité de gagner des titres. Évidemment, nous avons eu quelques problèmes et nous avons lâché trop de points pendant les matches aller en Liga, nous avons fait beaucoup d'erreurs pendant cette période".

"Malgré tout, j'ai toujours su, et ce sont les dernières années qui me donnent cette confiance, que nous avons une équipe excellente et que nous n'avons pas le droit de laisser tomber. La saison dernière, nous étions aussi hors course en Liga assez tôt, de sorte que le titre n'était plus réaliste, mais le feu qui nous anime est resté, parce que nous savions que nous pouvions encore gagner quelque chose. Et nous avons regagné la Ligue des champions", a conclu Toni Kroos.

La tâche s'annonce tout de même compliquée pour le Real Madrid. Si la Coupe du Roi est largement dans les cordes des Merengue, en Ligue des champions arracher un quatrième sacre consécutif sera quasiment mission impossible pour la Casa Blanca, très attendue par tous les autres clubs européens. Après trois saisons réussies, le Real Madrid risque de connaître une année décevante surtout au vu des derniers accomplissements du club.