Real Madrid - Toni Kroos n'a pas parlé avec David Alaba

Le milieu de terrain du Real Madrid, ancien partenaire de l'Autrichien du côté du Bayern Munich, n'a aucune information sur son éventuelle arrivée.

Il devrait être l'une des attractions des semaines à venir. David Alaba a récemment annoncé qu'il quitterait le Bayern Munich suite à l'expiration de son bail. Mais il n'a pas encore révélé sa prochaine destination. Il a été fortement pressenti pour signer en faveur du Real Madrid, qui serait le mieux placé pour l'accueillir cet été.

Ancien partenaire de l'international autrichien sous les couleurs du Champion d'Allemagne, Toni Kroos a de nouveau été questionné sur David Alaba. Pourrait-il pousser pour sa venue et lui vendre le projet madrilène ? Dans un entretien accordé à Bild, le milieu de terrain a affirmé laisser le principal intéressé faire son choix.

L'article continue ci-dessous

"Je ne suis au courant que de ce qui se dit dans la presse sur le sujet"

"Je n’en sais rien, il ne m'a pas téléphoné. Je pense qu'il est assez grand pour prendre une décision. Je ne sais pas quelles offres il a sur la table. Si je lui avais parlé 30 fois au téléphone, peut-être que je connaîtrais ses intentions, mais je ne suis au courant que de ce qui se dit dans la presse sur le sujet", a ainsi confié Toni Kroos.

Interrogé par Sky Allemagne il y a quelques jours, le joueur de 31 ans s'était dit convaincu que David Alaba aurait les qualités pour réussir au Real Madrid. "Ici, vous avez besoin de qualité, que vous soyez physiquement là, que votre tête puisse gérer de nombreuses situations. Vous avez besoin bien plus que la simple qualité sportive. Je n'ai pas joué avec lui depuis près de sept ans. C'est donc un peu difficile pour moi de dire comment il est et ce qu'il pense (...) Cela étant dit, si vous êtes un cadre du Bayern, vous avez certainement la qualité athlétique pour jouer au Real Madrid. C'est clair, mais nous verrons ce qu'il en résultera à la fin", avait-il expliqué, honnête.

L'acquisition d'Alaba serait un vrai plus pour les champions d'Espagne. Sergio Ramos est dans la dernière année de son contrat, et tout plaide en faveur d'une séparation vu qu'il n'y a pas eu d'accord trouvé pour une prolongation. De plus, Ramos aura 35 ans en mars et est actuellement indisponible en raison d'une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale. Parier sur sa succession en enrôlant un joueur d'une telle qualité serait ainsi un coup de maître réalisé par les dirigeants.