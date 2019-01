Real Madrid, Thibaut Courtois : "Nous n'avons pas tué le match"

Le gardien du Real Madrid a regretté le match nul concédé par son équipe face à Villarreal dans les dernières minutes de la rencontre.

Le Real Madrid a encore affiché ses limites ce jeudi soir sur la pelouse de Villarreal. Les Merengue qui ont rapidement concédé le premier but de la partie ont ensuite renversé le match avant de le laisser filer dans le dernier quart d'heure. Un match nul évitable pour la Casa Blanca qui manque l'occasion de revenir sur le podium et de recoller à l'Atletico Madrid, deuxième à trois points du FC Barcelone.

Après la rencontre, Thibaut Courtois a regretté les occasions manquées par le Real Madrid lorsqu'ils menaient au score : "Nous avons eu quelques chances de tuer le match. Nous avions des problèmes en défense et cela nous a coûté un but. Nous avons eu la part du lion, nous avons contrôlé le jeu à plusieurs reprises et nous avons pénétré dans la surface de réparation de Villarreal plus facilement que les nôtres".

Carvajal d'accord avec Courtois

"Maintenant, nous devons penser à dimanche et vraiment essayer de gagner. Nous nous sommes bien entraînés ces derniers jours et nous étions prêts pour le match. Nous avons mal commencé par une erreur et un but, mais nous y sommes revenus. Nous avons raté de belles occasions en face-à-face et le match s'est terminé", a ajouté le portier des Merengue conscient de la mauvaise opération réalisée par le Real Madrid.

Dani Carvajal a été dans le même sens que son portier : "Nous avons eu de réelles occasions de terminer le match et de faire le 3-1, mais à la fin, nous avons fait match nul et perdu deux points. Nous avions besoin de ces trois points pour combler notre retard sur le leader. Maintenant, nous devons continuer à travailler dur et accumuler quelques points. Ce n'est pas un endroit facile pour jouer".

"Nous sommes déçus car nous avons été en avance pendant presque tout le match. et ne pas gagner vraiment pique. Nous savions qu'ils seraient obligés d'aller de l'avant et de laisser la défense ouverte. Avant de terminer avec un match nul, nous avions deux énormes occasions d'abattre l'adversaire, nous n'avons pas fini l'action et ils ont marqué un but à la fin", a conclu le latéral espagnol.