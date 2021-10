Real Madrid : Thibaut Courtois ne veut pas "provoquer le Karma" avant le Clasico

Invité à donner un pronostic à l'approche du Clasico, le portier du Real Marid s'est montré prudent, souhaitant éviter tout excès de confiance.

Mardi soir, les Merengue se sont facilement imposés en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (5-0). Une victoire remportée avec la manière, qui devrait apporter la confiance nécessaire aux hommes de Carlo Ancelotti avant leur choc du week-end. Dimanche, c'est en effet le rival du FC Barcelone qui les attend lors du Clasico.



Arteta inquiet pour la santé mentale des entraîneurs

À deux jours de ce rendez-vous face aux Catalans, Thibaut Courtois était l'invité de l'émission Noticias #Vamos. Le gardien de but belge a forcément abordé ce match avec beaucoup de détermination, lui qui s'attend à un affrontement engagé. "Ce sont les matchs les plus regardés du monde. On le sent quand on va le jouer, même ici à Madrid. Ce sont des matchs que tous les joueurs veulent jouer. Nous sommes heureux du retour des supporters dans les tribunes, ça donne un plus à ce match. Ça va être un match intense, avec de la rivalité et des brouilles sur le terrain...", a ainsi confié l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, qui sent le Real sur une belle lancée.

L'article continue ci-dessous

"Je ne préfère pas provoquer le Karma"

"On a démarré la saison avec de bonnes sensations. On a concédé un nul contre Villarreal dans un match où on a bien joué et où les deux équipes auraient pu l'emporter. Ensuite il y a eu ce match contre Sheriff mais ça arrive dans le football un match où ça ne veut pas, où tu n'arrives pas à marquer et ton adversaire marque deux magnifiques buts. Contre l'Espanyol, on a fait notre plus mauvais match de la saison mais je crois que la trêve nous a fait du bien, on aborde le Clasico avec un bon feeling".

Si le Barça ne sera pas favori dans cette rencontre, période compliquée oblige, Thibaut Courtois sait combien un tel match peut réserver bien des surprises. Selon lui, la forme actuelle des deux équipes ne doit pas être prise en ligne de compte, et seule la plus méritante des deux sera en mesure de combler ses supporters dimanche soir.

"Quand tu joues ce genre ce match, que tu sois premier ou dernier du classement ne change rien. Un match aussi important qu'un Clasico, les deux équipes seront au rendez-vous. Nous devrons être concentré et mettre beaucoup d'intensité dès la première minute. On doit savoir ce qu'on fait", a-t-il insisté. Invité à donner son pronostic, le Belge a fait le choix la prudence. "Je ne préfère pas provoquer le Karma. J'aborde toujours les matchs avec un esprit positif et je pense qu'on va le gagner", a-t-il répondu.