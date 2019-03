Real Madrid - Thibaut Courtois invite Eden Hazard à le rejoindre cet été

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois a lancé un appel à son coéquipier en sélection, qu'il espère voir rejoindre les Merengue cet été.

Le s'apprête à réaliser un mercato de grande ampleur, dans la foulée du retour sur le banc de Zinédine Zidane et d'une saison ratée sur le plan sportif, qui s'achèvera sans le moindre titre remporté. Pour relancer son équipe et renforcer son effectif, l'entraîneur français cible plusieurs grands noms du football européen, parmi lesquels Eden Hazard.

L'ancien lillois n'a d'ailleurs jamais caché son envie de porter un jour le maillot merengue et son arrivée dans la capitale espagnole cet été paraît aujourd'hui envisageable, même si les Blues, interdits de recrutement, pourraient tenter de retenir leurs joueurs pour ne pas s'affaiblir. Mais l'international belge arrivera en fin de contrat en juin prochain à Londres.

Son coéquipier en sélection, le gardien Thibaut Courtois, a lancé un appel clair au capitaine des Diables Rouges pour un possible transfert. "Je ne sais pas s’il va signer au Real Madrid, ni si le club le veut. Pour moi, c’est un grand joueur, mais je ne décide pas de ces choses-là. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie. Pour moi, il est l’un des meilleurs joueurs du monde et en tant qu’ami j’aimerais qu’il soit ici", a-t-il déclaré à Onda Cero.

Les deux joueurs se connaissent bien puisqu'en plus d'avoir atteint le dernier carré de la ensemble en sélection, ils se sont côtoyés à pendant quatre ans. Le gardien de but a en effet quitté les Blues l'été dernier pour rejoindre les Merengue, le même chemin que pourrait prendre Hazard dans les prochains mois. "Neymar ou Hazard ? Je choisirais bien sûr Eden. Je l'aime bien, mais le choix appartient au conseil d'administration. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ce n'est pas une question pour moi, mais pour le président et la direction", déclarait déjà Courtois le mois dernier, dans une interview accordée à Het Nieuwsblad.

De son côté, Thibaut Courtois pourrait avoir perdu sa place de titulaire avec le retour de Zinédine Zidane sur le banc. Lors de son premier match contre le (2-0), le champion du monde 1998 avait décidé d'aligner Keylor Navas, resté au club malgré l'arrivée du Belge en début de saison. C'est d'ailleurs avec le costaricien dans les buts que le Real Madrid - avec Zidane à sa tête - a remporté trois consécutives.