Real Madrid, Thibaut Courtois : "Hazard ou Neymar ? Si j'étais le Real je choisirais Eden"

Le gardien du Real Madrid aimerait voir son compatriote le rejoindre l'été prochain. Le Belge a évoqué le départ de Cristiano Ronaldo.

Orphelin de Cristiano Ronaldo depuis l'été dernier, le Real Madrid risque de tenter d'attirer une grosse pointure l'été prochain. Parmi les noms les plus cités ceux d'Eden Hazard, en fin de contrat en 2020 avec Chelsea et qui rêve depuis toujours des Merengue, ou encore Neymar, dont la Casa Blanca a toujours rêvé. Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Thibaut Courtois a ouvertement milité pour son compatriote et ex-coéquipier chez les Blues

"Neymar ou Hazard ? Je choisirais bien sûr Eden. Je l'aime bien, mais le choix appartient au conseil d'administration. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ce n'est pas une question pour moi, mais pour le président et la direction. L’équipe est ce qu’elle est maintenant. Karim Benzema est en bonne forme et a inscrit 17 buts. Gareth Bale a bien commencé, mais a ensuite dû faire face à des blessures. Vous voyez dans les matchs que nous avons de la qualité, mais parfois, il n'est pas possible de marquer", a avoué le portier du Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

"Si Cristiano part et n'est pas remplacé, vous savez que ce sera une année difficile"

"Nous n'avons pas à regarder les autres équipes, nous devons nous regarder nous-mêmes. Nous devons constituer une nouvelle équipe. Qui sait si les autres équipes vont avoir des problèmes avec les règles du fair-play financier ? Si vous voyez ce que le FC Barcelone a déjà dépensé deux fois plus que ce qu'il a reçu pour Neymar, il se peut qu'ils soient obligés de vendre à nouveau bientôt", a analysé le gardien belge.



Thibaut Courtois a évoqué le départ de Cristiano Ronaldo : "On ne parle pas de lui dans les vestiaires. C’est principalement la presse qui a laissé tomber son nom. Il y a eu des matches perdus dans lesquels nous avons eu 10 occasions mais nous n’avons pas marqué. En même temps, il marque deux buts pour la Juventus. Ensuite, il est facile de parler de lui. Si Cristiano Ronaldo s'en va et qu'il n'y a pas de véritable attaquant à sa place, vous savez que ce sera une année difficile".

"Vous espérez que Benzema ou Bale marqueront plus et en partie, ils le font aussi. Nous avons progressé ces dernières semaines. Nous avons remporté la Coupe du Monde des Clubs, sommes toujours actifs dans la Copa del Rey et en Ligue des champions. D'accord, dans la Liga, nous avons 10 points de retard. Mais parfois, Barcelone a aussi des matches difficiles à gagner à la dernière minute. Peut-être que c'est une année de transition. Pour moi, peu importe si la première année est moins bonne si les suivantes sont au top", a conclu le Belge.