Real Madrid, Thibaut Courtois en faveur de l'introduction de la VAR en Ligue des champions

L'international belge est content de l'arrivée de l'arbitrage vidéo en Ligue des champions à partir des huitièmes de finale.

La VAR va faire son apparition en Ligue des champions à compter des huitièmes de finale de la compétition cette saison. Déjà en vigueur dans de nombreux championnats, en France, en Espagne, en Italie et au Portugal notamment, l'arbitrage vidéo fait toujours débat mais est un outil à développer pour aider les arbitres. En conférence de presse avant d'affronter l'Ajax, Thibaut Courtois a pris position en faveur de la VAR en C1.

"J'aime bien la VAR. Je pense que nous avons vu à la Coupe du Monde que c'était une bonne expérience avec tous les pays en faveur de la VAR et que cela a bien fonctionné. En Espagne, c'est la même chose. Parfois, ils ne sont pas sûrs des règles et du moment où ils doivent intervenir, ce doit être une erreur, certaines personnes ne le savent pas. Mais en général, c'est du football et ça aide si c'est bon. Parfois, ça peut aller contre toi et pareil, alors c'est juste", a reconnu le portier belge.

Courtois se méfie de l'Ajax

Le gardien du Real Madrid se méfie fortement de l'Ajax Amsterdam, une équipe jeune et prometteuse : "Je pense qu'ils ont une très bonne équipe - Blind et Tadic, des joueurs expérimentés et de bons joueurs, ainsi que de jeunes joueurs talentueux comme De Jong et De Ligt. Ils savent comment garder le ballon et nous devons faire attention. Je pense que l'Ajax a montré en Ligue des champions qu'ils peuvent faire de très bonnes choses".

"Ils ont une bonne équipe et se sont qualifiés pour une bonne raison. Ils vont nous donner un match difficile et nous devons être concentrés. Bien que nous ayons de l'expérience, nous devons tout donner et nous ne penserons pas que ce sera un match facile. Ils ont prouvé face au Bayern que c'est une bonne équipe, ils vont nous offrir un match difficile", a ajouté Thibaut Courtois.

"Le triplé ? Vous devez y aller au cas par cas, match après match, comme si cela semblait ennuyeux, mais c'est comme ça, nous ne pouvons pas penser au match retour face à l'Ajax, nous ne pouvons pas regarder au-delà de Gérone, Levante ... À la fin de la saison, nous verrons ce à quoi nous pouvons aspirer", a conclu le gardien belge. Le Real Madrid a retrouvé son appétit légendaire et devra confirmer son renouveau ce mercredi.