Real Madrid - Thibaut Courtois : "Content de contribuer au succès de l’équipe"

Décisif face à Getafe ce samedi (0-3), Thibaut Courtois est de retour en forme et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de la Maison Blanche.

Le Real Madrid s'est largement imposé ce samedi sur le terrain de Getafe (0-3). Néanmoins, force est de constater que ce score sans appel n'est pas vraiment révélateur de la physionomie de la rencontre, durant laquelle les hommes de Zinédine Zidane ont parfois été bousculés par des locaux dangereux. Heureusement, les partenaires de Karim Benzema ont pû compter sur un excellent Thibaut Courtois, décisif à maintes reprises et auteur d'une très bonne prestation.

Facteur X du depuis plusieurs semaines désormais, le portier belge semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Au micro de Real Madrid TV, l'ancien de et de l'Atlético n'a pas caché être très satisfait de ses récentes prestations, ainsi que de la victoire obtenue.

"Je suis content d’aider l’équipe comme j’ai pu le faire aujourd’hui"

"Je suis satisfait du travail défensif que nous avons fait. On a répondu physiquement contre une équipe qui joue très physique et qui met beaucoup de longs ballons. Il faut se battre 90 minutes et nous l’avons très bien fait. On repart d’ici avec un un 0-3 et nous en sommes très heureux (...) Je suis content d’aider l’équipe comme j’ai pu le faire aujourd’hui, surtout en première mi-temps avec trois arrêts. C’est le niveau que requiert le Real Madrid et je suis content de contribuer au succès de l’équipe en faisant des matchs comme ça", a concédé Thibaut Courtois, heureux de ne pas avoir concédé de but.

"Nous sommes très contents. Nous n'avons encaissé qu’à Valence et nous avions réussi à ne pas encaisser non plus contre l’ . Quand le travail défensif et le travail du gardien sont très bons, cela aide à gagner des matchs. Sur un terrain compliqué comme aujourd’hui, ne pas prendre de but est important. Peu d’équipes vont gagner facilement ici", a prévenu l'international belge. Après la rencontre, il a d'ailleurs récolté les compliments de son entraîneur.

"Thibaut nous a sauvés trois fois en première mi-temps, il a été clairement décisif. C'est un joueur important dans notre équipe, et il le montre. Pas seulement ce match, mais depuis longtemps. Je suis content de sa performance, à lui de continuer sur cette lancée", a pour sa part déclaré Zinédine Zidane en conférence de presse, qui peut en effet remercié son portier ces dernières semaines, tant ce dernier est décisif.