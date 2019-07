Real Madrid : Thiago Alcantara attend Bale au Bayern !

Les propos très forts de Zinédine Zidane ne sont pas passés inaperçus aux quatre coins de l'Europe...

"Si Bale peut partir demain, c'est mieux". Par cette petite phrase, Zinédine Zidane a employé la manière forte pour affirmer sa position au sujet de l'ailer gallois.

Dans la foulée, Jonathan Barnett, l'agent de l'attaquant, n'a pas tardé à contre-attaquer en fustigeant les propos du technicien français.

"Zidane est une honte de parler ainsi de quelqu'un qui a tant fait pour le Real. Si et quand Gareth s'en va, ce sera parce que c'est dans le meilleur intérêt de Gareth et cela n'aura rien à voir avec Zidane le poussant", a ainsi commenté l'agent du joueur pour ESPN.

Reste que tout ce feuilleton ne passe pas inaperçu aux quatre coins de l'Europe. Du côté de l' , notamment, le Bayern pourrait faire partie des destinations plausibles, d'autant que le club champion d'Allemagne a perdu les emblématiques Ribéry et Robben. Thiago Alcantara a ainsi effectué un petit appel du pied.

"Nous aurons la porte ouverte pour toi", a déclaré le talentueux milieu espagnol dans des propos accordés à Sky Sports. "Robben, Ribéry et Bale jouent dans des positions similaires sur le terrain et nous avons perdu Robben et Ribéry dans notre milieu, deux membres historiques de ce club. Si Gareth veut venir, n'importe quel top joueur qui veut venir est le bienvenu".

Pour rappel, Gareth Bale a remporté 4 avec le club merengue.

Il a disputé 42 matches la saison dernière, dont 21 en tant que titulaire. Il a aussi ajouté à son palmarès la , la et la Super Coupe d' , ainsi que la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA (trois fois).