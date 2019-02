Real Madrid, Solari : "Vinicius ? Nous sommes ravis de son intégration et de sa progression"

L'entraîneur du Real Madrid est notamment revenu sur la montée en puissance du jeune brésilien à l'issue de la victoire contre Alavés (3-0).

Le Real s'est largement imposé, ce dimanche soir, contre Alavès en championnat (3-0). Un match qui a vu le jeune attaquant brésilien Vinicus Jr réaliser une nouvelle prestation aboutie, ponctuée d'un but. Son entraîneur, Santiago Solari, n'a pas manqué de saluer la performance de son jeune joueur.

"Ce soir, il a réussi un grand match et il est sorti sous l'ovation du Bernabeu. Il répond aux attentes quand il joue, quand il entre en jeu, quand il s'entraîne. Nous sommes ravis de son intégration et de sa progression avec le soutien des joueurs expérimentés de l'effectif, qui le conseillent en permanence", a déclaré l'espagnol.

Avant de préciser que le Real allait se battre sur tous les tableaux, alors que se profile une période décisive pour le club, avec les demi-finales de Coupe du Roi contre Barcelone et les huitièmes de Ligue des champions contre l'Ajax. "Nous allons nous battre pour tous les trophées en jeu, jusqu'au bout. J'espère que ce sera jusqu'au bout du calendrier, nous allons lutter sur tous les plans. On joue toujours gros, tout le temps. Toutes les périodes de la saison sont décisives. En football, le match décisif est toujours le suivant. Nous abordons ce moment avec naturel et avec l'expérience de nombreuses années de compétition."

Cette victoire permet en tout cas aux Madrilènes d'un Benzema encore buteur de revenir à 2 points de l'Atlético, qu'ils affronteront le 9 février, et à 8 points de Barcelone, tenu en échec par Valence.