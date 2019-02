Real Madrid, Solari : "Solide dans tous les aspects"

Santiago Solari, l'entraineur du Real, était extrêmement satisfait de ce qu'ont proposé ses hommes lors du derby contre l'Atletico.

Le Real Madrid a frappé fort samedi sur le terrain de son ennemi juré, l'Atletico Madrid. Sur la lancée de leurs bons résultats récents, les Merengue ont gagné 3-1, et en y adjoignant la manière. La prestation très convaincante et Santiago Solari, leur coach, n'a rien trouvé à redire au coup de sifflet final.

Pour le coach argentin, cette sortie chez les Matelassiers a dépassé toutes ses espérances. "C'est la victoire d'une équipe, il n'y a pas d'autre manière d'obtenir un bon résultat dans ce stade contre une équipe aussi bonne, aussi solide, aussi compétitive sur tous les terrains et en particulier sur celui-ci, a-t-il indiqué. Nous avons été solides dans tous les aspects. C'est probablement notre meilleur match de cette partie-là de la saison, depuis décembre".

Le Real enchaine et se relance dans la course au titre. Tout va mieux pour le mieux donc, mais Solari s'attèle à garder les pieds sur terre et prévient toute forme d'euphorie. " Nous sommes très contents d'être en aussi bonne forme, cela donne confiance. Nous sommes contents mais nous devons garder les pieds sur terre et continuer à travailler", a-t-il tonné.

Enfin, Solari a conclu son intervention en adressant un message de félicitations à Gareth Bale, l'homme du match : "après la rencontre, il est rentré au vestiaire très heureux d'avoir marqué ce but, qui a permis de plier le match, parce que tout était ouvert jusque-là. Chaque jour il se sent mieux". Le coach madrilène s'est, par contre, bien gardé de réagir au mauvais geste qu'a eu la star galloise envers le public de l'Atletico.