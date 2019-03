Real Madrid, Solari répond aux critiques : "On a marqué assez de buts"

L'entraîneur du Real Madrid se dit prêt pour le Clasico malgré le 0-3 de la Coupe du Roi.

Le Real Madrid reçoit Barcelone samedi à Santiago Bernabéu pour la deuxième Clasico de la semaine.

Un match marqué par l'élimination en Coupe du Roi, mercredi. Cependant, lors de sa conférence de presse, Solari a affirmé que l'équipe allait bien à la fois physiquement et émotionnellement.



Comment affrontent-ils le match face à Barcelone?



"Nous nous retrouvons, voulant des points, le destin a voulu qu'on joue contre le même rival. Nous y ferons face avec tout le désir et avec le même esprit que nous avions dans le précédent. Améliorer ce que nous n’avons pas bien fait et maintenir ce que nous avons bien fait. "



Est-ce difficile de préparer ce match entre un Clasico et la Ligue des champions ?

"Nous devons penser au prochain match, que ce soit le Clasico ou non. Nous devons prendre des points. Mais s'il ne s'agissait pas d'un Clasico, nous nous concentrerions également sur le prochain match. Il faut regarder à court et à long terme, mais ce qui concentre toutes les énergies, c’est le prochain match ".



Comment améliorer la finition de Vinicius ?

"J'aime regarder toutes les choses positives que font les joueurs de football. Vinicius a beaucoup de choses positives, au-delà de sa fraîcheur, de ses capacités, de son désir d'apprendre, comment il peut supporter la pression ... Tant de choses en si peu de temps. J'aime regarder ça. S'améliorer est son travail et celui de tout le monde, mais je regarderais toutes ces bonnes choses. "



Pourquoi Isco joue-t-il si peu?

"Le groupe n'a pas encore été mis en place. Isco a été blessé pendant 18 jours et a commencé cette semaine. Il est disponible. Nous voulons aussi récupérer Llorente. Nous sommes presque tous là et c’est très important."



Est-ce que l'équipe manque de buts ?



"Nous avons marqué des buts. Nous ne l'avons pas fait lors du dernier match, mais avant, et suffisamment. On veut toujours tout pour nous et aucun pour le rival. Mais c'est du football. Nous avons une autre chance pour qu'ils rentrent. "



Est-ce qu'il manque un attaquant?



"Mon travail consiste à entraîner, pas à analyser. C'est à vous. Nous travaillons sur ce qui est nécessaire et possible, et nous améliorons ce que nous pouvons. La définition et d'autres facettes. Cet effectif est merveilleux, rempli de joueurs géniaux. "



Comment est l'effectif physiquement? Avez-vous besoin de rotations?



"Ce sont des êtres humains, mais ce n'est pas la première année qu'ils le font."



Que demanderiez-vous au Bernabéu, qui l'autre jour a sifflé Bale?

"Je n'ai rien à dire aux fans. Tout le monde le connaît et sait ce que le club lui a donné, pas seulement lui, mais le reste des joueurs. Les supporters de Bernabéu sont très respectueux et savent comment valoriser ce que cette équipe leur a donné. "