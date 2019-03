Real Madrid - Solari : "L'implication des joueurs est maximale, comme toujours"

L'entraîneur du Real Madrid, sur un siège éjectable après l'humiliation européenne contre l'Ajax (4-1), a assuré samedi vouloir continuer à travailler

Alors que des rumeurs faisant état d'un possible limogeage fleurissent en Espagne, Santiago Solari était de passage ce samedi en conférence ce samedi avant le déplacement en championnat à Valladolid pour le compte de la 27e journée de Liga. Le coach argentin du Real Madrid n'a éludé aucun sujet, de son avenir à l'implication de ses joueurs, montrée du doigt lors des dernières sorties du club merengue.

"Ce sont des opinions que vous (les journalistes) vous émettez, cela me paraît parfait, mais moi je dois continuer à travailler pour faire du mieux possible", a déclaré le technicien argentin lors d'une conférence de presse inhabituellement organisée avec près de deux heures de retard, lui qui était questionné sur un éventuel limogeage ce weekend."Nous sommes tous de passage ici, je l'ai dit, c'est clair. Le plus important, c'est le prochain match. Voilà ce sur quoi nous devons nous focaliser. L'implication est maximale, comme toujours.", a-t-il ajouté.

Mourinho ou Zidane en renfort ?

Selon nos informations, José Mourinho va faire un retour fracassant au Real Madrid. Le coach portugais devrait reprendre les rênes du club merengue, qu'il connaît très bien à la aveur de son premier passage, juste après le weekend. Mais Solari a refusé de se prononcer là-dessus, malgré l'insistance de la presse en conférence ce samedi : "Je vous réponds avec toute la politesse dont je suis capable.", a-t-il tonné.L'Argentin a également évoqué certains joueurs qui n'ont pas répondu présent selon lui, sans prendre le soin de les nommer : "Ceux qui n'ont pas répondu présent, je le leur ai dit personnellement.""On sait que ce n'est pas un joli moment après le match de l'autre jour (contre l'Ajax) mais nous avons des obligations professionnelles. Nous avons 12 matches (de Liga) devant nous. Nous devons finir le plus haut possible. Et mathématiquement, il y a encore des chances", a-t-il dit.Le Real vient de remporter trois Ligue des champions de rang, et selon Solari, cela doit l'exonérer des critiques auprès de ses fans, malgré l'une des pires semaines de l'histoire du club madrilène avec deux défaites en clasicos et une émimination indigente en C1 : "Nous devons tous être reconnaissants, y compris les supporters, parce que cette équipe a conquis la gloire", a-t-il considéré.