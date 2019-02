Real Madrid - Solari fait mieux que Valverde, Simeone, Tuchel et Klopp

Seul le Manchester City de Guardiola parvient à suivre le rythme du Real Madrid depuis la prise de fonction de Solari.

Le Real Madrid vient de terminer sur un bilan quasiment en or : un nul au Camp Nou contre Barcelone (1-1), une victoire face à l'Atlético au Metropolitano (1-3) et également à l'Ajax à Amsterdam (1-2) . C'était la grande revalidation pour l'équipe blanche après avoir commencé à récupérer des sensations. Maintenant, il ne fait aucun doute que l’équipe de Madrid est prête à concourir pour tout. De plus, les chiffres présentés sont dignes d'éloges.



Après 26 matchs depuis que Solari est sur le banc du Real Madrid, l’équipe blanche a ajouté 20 victoires (77%) dans toutes les compétitions. Pendant ce temps, il a obtenu deux nuls (Villarreal, Barcelone) et quatre défaites (Eibar, CSKA, Real Sociedad et Leganés), quand deux de ces matchs perdus, celui en Russie et celui contre Leganés, n'ont eu aucune conséquence qualificative ni dans le match de Ligue des champions ou la Coupe du Roi.



Cet équilibre permet aux Blancs de concourir pour toutes les compétitions au moment même où la saison entre dans sa phase décisive.

Les résultats sont suffisamment importants en soi. Mais ils sont même remarquables si on les compare aux chiffres de certaines des meilleures équipes européennes de l’époque actuelle. Personne ne gagne autant que le Real Madrid de Solari, selon Opta. Le PSG de Thomas Tuchel (75%), la Juventus de Massimiliano Allegri (74%), le Bayern de Niko Kovac (71%), le Liverpool de Jurgen Klopp (65%), le Borussia Dortmund Lucien Favre (61%), ni en Espagne ni le Barcelone d'Ernesto Valverde (61%) ni à l'Atlético du 'Cholo' Simeone (55%). Parmi toutes les équipes des cinq championnats majeurs, seul le Manchester City de Pep Guardiola conserve le rythme imposé par le Real Madrid depuis l’arrivée de Solari. 26 matchs, avec 20 victoires et 4 défaites.



"Madrid n’était ni hors-course ni mort. Il est où il veut être et au moment le plus opportun ", a expliqué Sergio Ramos lui-même mercredi après le match contre l'Ajax. Les chiffres sont en accord avec le capitaine merengue. Pour lui et surtout pour Santiago Solari. Il est en train de devenir l’un des entraîneurs à la mode de la saison en cours.