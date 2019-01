Real Madrid-Séville 2-0, le Real s'invite sur le podium

Le Real Madrid recevait le FC Séville pour un choc de Liga très disputé ce samedi. Et des buts de Casemiro et Modric ont fait pencher la balance.

Un Real Madrid toujours aussi peu garant en certitudes ludiques se présentait pour un choc de Liga ce samedi face au FC Séville à Santiago Bernabeu. Les Madrilènes dominent l'entame avec une tentative signée Vinicius que Tomas Vaclik boxe sur sa ligne ainsi qu'une tête plein axe de Benzema également repoussée par le portier sevillista.

Séville opère en contre et fait le dos rond de manière solidaire et organisée en défense. Mais c'est le Real qui se procure les meilleures occasions et qui sollicite encore Vaclik par Vinicius et Benzema avant le repos.

Mais si la prééminence merengue est avérée, les occasions des locaux tardent à se concrétiser. La physionomie de la rencontre est, dans le second acte, similaire à ce qu'elle était lors du premier. La barre sauve le FC Séville sur un tire de loin très travaillé signé Ceballos, mais la chance finira par quitter les Andalous.

C'est en effet à dix minutes du terme que le Real fera enfin la différence sur un déboulé du jeune Reguilon lequel servait Modric en retrait. Ce dernier laisse passer le cuir pour Casemiro, auteur d'une frappe splendide et lointaine dont il a le secret, frappe qui trompe Tomas Vaclik pour le premier but de la partie. Le second interviendra dans les arrêts de jeu et sera signé Luka Modric pour un succès très probant du Real 2-0 face à l'un des outsiders de la Liga.

Madrid double ainsi Séville et s'invite sur le podium de Liga à la faveur de ce succès.