Real Madrid : Sergio Ramos s'est marié devant un parterre de stars

Visage incontournable de la capitale espagnole, Sergio Ramos n'oublie jamais son Andalousie natale. Le capitaine du Real a ainsi choisi le cadre splendide de Séville pour célébrer son mariage avec Pilar Rubio, célèbre actrice et présentatrice de télévision espagnole.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la cérémonie a réuni du beau monde. Parmi les célébrités conviées figuraient évidemment les stars du comme le Ballon d'Or actuel Luka Modric, ou encore Marco Asensio, Keylor Navas et Nacho.

Mais ce n'était pas tout puisque d'anciennes têtes bien connues de la Maison Blanche comme les légendes David Beckham, Roberto Carlos et Fernando Hierro ont également pris part à la fête.

Le défenseur central a aussi convié certains de ses coéquipiers en équipe nationale tels qu'Alvaro Morata ou Jordi Alba, tandis que Gerard Piqué et son épouse Shakira étaient absents. Zinédine Zidane et Karim Benzema n'ont pas pu répondre à l'appel non plus. Cristiano Ronaldo, lui, n'était apparemment pas invité.

#VICTORIABECKHAM & #DAVIDBECKHAM

The couple is seen at the wedding of Real Madrid football player #SergioRamos and TV presenter Pilar Rubio at Seville's Cathedral in Seville, #Spain. #runwaymagazine #official #usa #accredited #news pic.twitter.com/We6ivmo2ce