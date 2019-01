Real Madrid : Sergio Ramos recadre Luka Modric !

Le capitaine du Real Madrid a repris Luka Modric après sa sortie suivant la défaite contre la Real Sociedad (0-2), dimanche.

Le Real Madrid n'y arrive pas. Pour sa deuxième sortie en 2019, l'équipe de Santiago Solari a encore déçu ses fans avec une défaite sèche sur sa pelouse contre la Real Sociedad (0-2).

La Maison Blanche n'a donc toujours pas gagné le moindre match durant cette année, et Luka Modric n'a pas caché sa colère après ce résultat. Le Ballon d'Or a appelé ses coéquipier à réagir rapidement.

"Beaucoup ne sont plus au niveau, nous ne pouvons pas débuter tous les matchs par une connerie", a-t-il lâché. "Il faut se dire vraiment les choses, il ne s'agit pas seulement d'une question de chance. On a des opportunités, mais le ballon ne rentre plus dans la cage et on concède énormément d'occasions. Il y a de vraies raisons qui expliquent pourquoi les choses ne vont pas bien. Il faut être une équipe plus unie sur le terrain".

Des propos que Sergio Ramos n'a pas franchement goûtés. En bon garde du vestiaire, le capitaine du Real a recadré le Croate.

"Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, mais ce n'est pas le moment de commencer à désigner des coupables. Dans les moments difficiles, il faut être plus uni que jamais. Ce n'est pas la première fois qu'il va falloir se dire les choses en face. Nous avons toujours bien réussi à le faire, dans l'intimité du vestiaire et sans des fuites à l'extérieur. Cette équipe a besoin d'une réaction", a lâché Ramos en zone mixte.