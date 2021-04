Real Madrid, Sergio Ramos : "Prolonger ? J'ai gagné le droit de prendre la décision que je veux"

Le capitaine du Real Madrid a révélé sa position sur sa possible prolongation de contrat ainsi que son avenir dans le football.

L'avenir de Sergio Ramos est toujours incertain. En effet, le capitaine du Real Madrid sera libre de s'engager avec le club de son choix cet été. L'international espagnol a notamment été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et de Manchester United, bien que sa priorité semble être le Real Madrid. Néanmoins, les négociations n'ont toujours pas abouti avec le club merengue. Le Real Madrid étant certainement réfractaire à l'idée de répondre aux demandes salariales de Sergio Ramos.

Vendredi prochain sera diffusé "La légende de Sergio Ramos", la série documentaire sur Amazon Prime Video. Le journal AS a révélé en avance quelques passages des six chapitres qui composent le documentaire consacré à la légende du football espagnol et du Real Madrid, dans lesquels Sergio Ramos revient sur plusieurs sujets, y compris le dossier brûlant du moment, concernant sa prolongation de contrat au Real Madrid.

En fin de contrat l'été prochain, Sergio Ramos a expliqué sa position concernant ses négociations contractuelles avec le Real Madrid : "J’ai gagné le droit de prendre la décision que je veux. Je me sens en pleine forme et je vais jouer au plus haut niveau dans les prochaines années. Sinon, je resterai à la maison. Sinon, ça n'en vaudrait pas la peine. Le fait que je sois bien à mon âge n'est pas une coïncidence. Nous bâtissons depuis des années".

Ramos ne pense pas à la retraite

L'article continue ci-dessous

Le capitaine du Real Madrid ne pense pas à la retraite : "Je pense à la cinquième Ligue des champions, à la Coupe du monde, aux Jeux Olympiques… Je partirai quand le moment sera venu. L'idée est de faire partie de l'histoire du meilleur club du monde, le Real Madrid. Je pense que la retraite est un long chemin à parcourir. C'est un moment et une décision si personnels que lorsque ce moment arrivera, je pense que mon corps le ressentira. Et pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Je pense que mon corps va très bien le supporter car je prends soin de moi au millimètre près. Je veux vraiment concourir et gagner. Et je pense qu'un jour".

Sergio Ramos est revenu sur son départ mouvementé du FC Séville : "La plus grande erreur a été de ne pas donner d'explications. J’ai laissé les autres raconter l'histoire pour moi. Ma signature au Real Madrid était un transfert convenu entre les clubs. Florentino Pérez et José María del Nido en étaient les présidents. Il n'a jamais été question du paiement d'une clause comme il s’est dit. Cela a généré que les fans ne me traitent pas avec la même affection que moi j'ai toujours eue et que j'aurai toujours".

"On a menti aux supporters de Sévile et c'est ce qui m'a valu d'être reçu de manière très douloureuse. Je ne pardonnerai jamais la douleur qu'ont endurée mes grands-parents ou mes parents, qui ne peuvent plus fouler le terrain de Séville aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai agi avec tant de colère quand j'ai marqué. Pour tout ce qu'ils ont souffert, surtout les miens. Et je prendrais la même décision un millier de fois, mais je ne laisserais plus jamais d’autres raconter la façon dont elle a été prise", a conclu l'international espagnol.