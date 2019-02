Real Madrid, Sergio Ramos n'a jamais cherché à "humilier ou offenser"

Au micro d'une émission de télévision espagnole, Sergio Ramos a évoqué sa prédilection pour la manière de tirer les penalties en mode "panenkas".

Sergio Ramos, qui se défend de ne jamais chercher à humilier les gardiens adverses avec ses pénaltys, peut se targuer de compter déjà dix buts au compteur cette saison. Le défenseur espagnol est revenu sur ce reproche à la télévision espagnole.

"Depuis le départ de Cris (Cristiano Ronaldo, ndlr), j’assume de tirer les penalties et cela m’enchante de le faire. C'est (les panenkas) une façon de tirer et une question de ressenti, je ne pense jamais offenser ou humilier au contraire, et si quelqu'un a été offensé, je m'en excuse. J'essaie de me rendre la tâche facile en un dixième de seconde. Parfois, j'improvise juste avant de m’élancer et je regarde où le gardien va plonger. C’est fou, qu’au fond de moi, je l’ai très bien et je me sens très calme.", aindiqué le capitaine du Real Madrid à l’émission El Hormiguero sur Antena 3.