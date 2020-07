Real Madrid - Sergio Ramos : "Les statistiques personnelles sont secondaires"

Le capitaine du Real Madrid, encore buteur face à Bilbao dimanche après-midi, préférait retenir la performance collective au sortir de la rencontre.

À chaque victoire sa polémique. Cette saison, et plus globalement depuis la reprise du championnat d' , le est en effet considéré comme avantagé par les arbitres de l'autre côté des Pyrénées. Pour la seconde fois consécutive, la Maison Blanche s'est imposée sur la plus petite des marges et grâce à un pénalty signé Sergio Ramos (0-1), ce dimanche, sur la pelouse de l' . Un pénalty sujet aux discussions, ouvrant surtout la porte aux critiques.

"Nous voulons cette et cela se voit"

Auteur de son dixième but de la saison en , Sergio Ramos, capitaine emblématique du club, n'a pas souhaité accorder trop d'importance aux critiques extérieures, estimant que le titre de Champion d'Espagne ne saurait se jouer sur des détails liés à l'arbitrage. "La Liga ne va pas être gagnée ou perdue à cause des arbitres. Il n’y a aucune raison de donner le mérite aux arbitres parce qu’il nous revient. Ils n’ont rien fait de déterminant", a ainsi déclaré l'Espagnol, satisfait de cette nouvelle victoire.





"C’était très important de gagner et l’objectif a été atteint. Ce fut l’un des matchs les plus difficiles que nous ayons eu à jouer, face à un adversaire qui est toujours compliqué pour nous. Nous devons continuer comme ça. Nous sommes en bonne condition physique et nous sommes satisfaits de ces trois points qui sont essentiels pour mettre la pression sur le Barça. Maintenant il faut attendre, mais nous continuons à dépendre de nous. Nous voulons cette Liga et cela se voit dans la volonté d’aller gagner le match dès le premier instant", a ajouté le défenseur central. De nouveau buteur sur pénalty, Sergio Ramos estime être à la hauteur des attentes dans cet exercice.

Plus d'équipes

"La seule chose à laquelle je pense c’est l’importance de ces trois points. C’est dans les moments de tension maximale que je me sens le plus à l’aise et je pense que je suis la personne idéale pour assumer cette responsabilité (...) Les statistiques personnelles sont secondaires, ce que je veux, c’est aider l’équipe et gagner cette Liga. C’est la chose la plus importante. Si je voulais des récompenses personnelles, je me serais consacré au tennis", a-t-il ajouté. Capitaine.