Real Madrid - Sergio Ramos : "Le carton jaune face à l'Ajax ? J'en assume la faute à 200%"

Au milieu d'une ère médiatique sans précédent et d'un ouragan constant d'informations, Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, a fait un pas en avant. Il a publié sur ses réseaux sociaux une auto-interview dans laquelle il pose des questions et y répond, dans le cadre de la crise qui touche les Merengue.

Le défenseur central espagnol parle de tout : le carton jaune volontairement pris à Amsterdam, le documentaire qu'il a tourné le soir du fiasco en Ligue des champions, son accrochage avec Marcelo ou encore sa relation annoncée comme "tendue" avec Florentino Perez.

As footballers we like to do our talking on the pitch but this season is not turning out that way.

Recent events have been disastrous and I’m not hiding. We are not hiding. We the players are primarily responsible and I, as captain, more than anyone. pic.twitter.com/QtooxgoJLY