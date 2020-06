Real Madrid, Sergio Ramos : "Gagner la 12ème C1 était important pour la consécration de cette équipe"

Le capitaine de la Casa Blanca est revenu sur le succès face à la Juventus en finale de Ligue des champions.

Le a marqué le football européen de son empreinte tout au long de son histoire, et a encore frappé un grand coup ces dernières années en remportant la trois fois d'affilée entre 2016 et 2018. Dans un entretien accordé à l'UEFA, Sergio Ramos a indiqué que la 12ème Ligue des champions remportée par le Real Madrid, celle face à la permettant aux Merengues d'être la première équipe à conserver sa couronne européenne était primordiale pour l'équipe de Zinedine Zidane, ayant réussi à faire le triplé la saison suivante.

"Nous savions que ça allait être une finale très difficile, cette fois contre la Juventus. Nous avions en tête d'obtenir la troisième Ligue des champions car il était important de consacrer l'équipe. C'était un plus deen terme de motivation. À la mi-temps, Zidane a mis l'accent sur le maintien de la domination et du contrôle du jeu pour priver le ballon de la Juventus et qu'ils nous mettent moins en danger, a expliqué le capitaine des Merengues.

"Le pressing était la clé"

L'article continue ci-dessous

"En première mi-temps, en raison du respect que les deux équipes avaient pour l'une pour l'autre, nous n'avons peut-être pas poussé et pressé autant, mais c'était la clé en seconde période pour voler le ballon dans le terrain opposé. C'était une solution qui nous a donné un très bon avantage. Nous avons commencé à jouer, à avoir cette patience pour atteindre le sommet sans précipitation et à la fin nous avons aussi obtenu ce que l'entraîneur voulait. La célébration a été la confirmation que nous étions à nouveau vainqueurs de la Ligue des champions, le troisième pour moi", a ajouté le défenseur du Real Madrid.

Plus d'équipes

Sergio Ramos s'est refait le fil de la rencontre : "Je me souviens parfaitement du premier but. Nous avons volé le ballon en défense et sommes allés contre parce que nous savions que nous pouvions faire beaucoup de dégâts avec des joueurs aussi rapides. Je me souviens d'une montée très rapide de Carvajal sur l'aile, Cristiano Ronaldo fait face à la défense pour l'attirer, rouvre et Dani le met derrière. Nous l'avons fait parfaitement parce qu'il était très important de bien commencer pour gagner le match".

"Dans le but de Mandzukic, il n'y avait pas grand-chose à faire de notre part. C'était du génie et un grand but. Le ballon vient d'un de ses coéquipiers, il le contrôle avec sa poitrine et il fait un retourné extraordinaire contre lequel Keylor Navas ne pouvait rien faire. Tout le monde aime marquer en finale parce que ce sont des buts qui restent dans l'histoire, mais déjà avec 1-3, l'important était de tuer le match. Peu importe si Marco Asensio ou moi l'avons fait. Bien que si Marco ne l'avait pas fait, j'étais impatient de marquer le but parce que j'étais derrière lui", a conclu le capitaine du Real Madrid.