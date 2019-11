Real Madrid - Sergio Ramos déçu après le nul face au Bétis

Le Real Madrid a laissé passer l'occasion de prendre la tête de la Liga en concédant le nul face au Bétis Séville samedi (0-0).

Après la défaite du Barça à (1-3), le avait l'opportunité de prendre la première place de ce samedi soir avec la réception du Bétis Séville. Une occasion pas saisie par les Merengue, tenus en échec (0-0).

Après la rencontre, Sergio Ramos s'est montré quelque peu déçu en zone mixte. "On savait que c’était une opportunité très forte pour nous, a reconnu le défenseur de la Casa Blanca. On a essayé pourtant dès la première minute de remporter cette victoire.

"Je pense que l’attitude et le travail défensif ont été bons. Et il faut savoir également souligner le travail du Betis sur ce match. Ce n’est pas si facile que ça de gagner, quel que soit le match ou l’adversaire. Certes, il y a ce petit goût d'inachevé, on perd cette opportunité de prendre la place de leader."

"La compétitivité de la en fait le meilleur championnat du monde"

"Après avoir bien commencé, en pressant bien et récupérant beaucoup de ballons, on a ensuite connu un coup de moins bien, a poursuivi le quadruple vainqueur de la . On ne peut pas toujours jouer à un grand rythme pendant 90 minutes."

L'international espagnol a ensuite souligné la compétitivité croissante du championnat espagnol, alors que Grenade pourrait être leader en cas de succès devant la ce dimanche (21h). "La réalité maintenant, c'est qu'il est de plus en plus difficile de battre n’importe quelle équipe en Liga. Levante a gagné contre le Barça, cela montre qu’il ne faut prendre aucun match pour acquis. Cette compétitivité fait aussi que c’est le meilleur championnat du monde."