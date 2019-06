Real Madrid, Sergio Ramos clame son admiration pour Eden Hazard

Présent en conférence de presse ce dimanche, Sergio Ramos a tenu des propos très élogieux envers Eden Hazard.

Sergio Ramos s'est présenté en conférence de presse ce dimanche soir, à la veille du match de l' contre la comptant pour les qualifications de l' .

Le capitaine de la Roja et du a commencé sa plaidoirie par une petite mise au point, quelques jours après avoir affirmé dans une conférence de presse qu'il resterait au Real.



"Je devais sortir du silence et faire une conférence de presse, nous n'en parlons plus, je suis très heureux au Real Madrid et ici aussi avec l'équipe nationale". Mais il a aussi et surtout été question de l'actualité de la Maison Blanche, avec notamment l'officialisation de l'arrivée d'Eden Hazard, vendredi soir.



Le patron de la défense madrilène est admiratif du talent de la nouvelle recrue. "Hazard est un joueur fantastique. Il nous aidera à nous renforcer pour la saison prochaine", s'est enthousiasmé Sergio Ramos, convaincu par les qualités de l'international belge.

Enfin, Ramos se félicite de pouvoir jouer à Santiago Bernabeu avec la Roja ce lundi. "Jouer ici nous rend imbattables, le public de Bernabéu a toujours été exemplaire, je me souviens d'une atmosphère magnifique contre l' , lorsque les supporters pressent dans ce stade, l'adversaire en souffre", a déclaré Sergio Ramos, qui espère voir la sélection confirmer son renouveau. "Lorsque vous dites que vous valez mieux, vous devez le prouver sur le terrain. Nous travaillons dans une très bonne dynamique de travail mais nous devons être prudent contre n'importe quel adversaire".