Real Madrid - Sept mois après, enfin un clean sheet pour Thibaut Courtois

Décisif face à Séville, le gardien belge n'a pas encaissé de but en match officiel avec les Merengue pour la première fois depuis le 3 février 2019.

Pointé regulèrement du doigt pour ses nombreux buts encaissés ces derniers temps, Thibaut Courtois avait besoin de se rassurer avec le . Dimanche soir, du côté de Séville, le gardien international belge a livré une prestation sérieuse avec à la clé un clean sheet.

Depuis le 3 février 2019 et une rencontre face au Deportivo Alavès, l'ancien joueur de n'avait plus connu ça en match officiel avec la formation madrilène : une rencontre sans encaisser de but. Il a fallu attendre sept mois et demi pour voir Courtois de nouveau en réussite. Le retour de Sergio Ramos, suspendu en , a été précieux.

Les derniers clean sheets du Real Madrid avait été réalisé par Keylor Navas, parti depuis au . Alphonse Areola est d'ailleurs arrivé cet été comme nouveau concurrent à Courtois pour garder les buts des Merengue.

Reste à confirmer dans la durée cette sérénité pour un portier qui a encaissé 56 buts en 41 rencontres disputées depuis son arrivée l'été dernier.