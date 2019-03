Real Madrid - Schuster critique Kroos, "devenu un tracteur diesel"

La performance de Toni Kroos face au Barça en Coupe du Roi a été un symbole du niveau actuel affiché par le joueur selon Bernd Schuster.

Ancien entraîneur du Real Madrid entre 2007 et 2008, Bernd Schuster n'a pas apprécié la performance globale du Real Madrid au Bernabeu, mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi contre le Barça (0-3).



Au micro d'Onda Cero, il a jugé de façon très affirmée la performance de Toni Kroos contre les Blaugrana.

"Au milieu, le Real ne domine personne. Ils ne gagnent même pas la bataille du milieu face à Gérone. Modrić a beaucoup couru, mais on ne l’a absolument pas vu. [...] Et mes compatriotes je n’en parle même pas, Kroos est devenu un tracteur diesel, pas une Audi diesel. Il avance au petit trot et ne fait rien, du coup Benzema et Vinicius Jr se retrouvent esseulés devant", a-t-il indiqué.



Toni Kroos a lui répondu de façon ironique sur Twitter. Ce samedi soir, de nouveau contre le Barça, mais en Liga cette-fois , l'international allemand aura l'occasion de faire mentir son compatriote.