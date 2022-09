Real Madrid : Satisfait du mercato, Carlo Ancelotti veut se battre pour chaque titre cette saison

L'entraîneur du Real Madrid est ambitieux, satisfait de son effectif et déjà sous le charme d'Aurélien Tchouaméni.

Champion d'Espagne et champion d'Europe en titre, le Real Madrid a une cible sur le dos cette saison. Comme chaque année ou presque, le club madrilène sera attendu sur toutes les compétitions et devra se battre pour remporter, et en remporter, des titres. Contrairement à de nombreux clubs européens, le Real Madrid a seulement procédé à une ou deux retouches dans son effectif sans le bouleverser. Pour autant, Carlo Ancelotti, présent en conférence de presse ce vendredi, a confiance en son équipe.

"Nous avons moins de doutes que l'année dernière"

"Nous sommes plus favoris cette saison en raison de ce que nous avons fait l'année dernière. Je pense que cette année, la Liga sera plus disputée. En Ligue des champions, il n'y a pas de favori pour le moment, cela dépend de ce qui se passe en mars et avril. Nous avons moins de doutes maintenant que l'année dernière. Nous avons un très bon effectif, avec des postes doublés. Nous allons concourir et nous battre", a martelé Carlo Ancelotti.

L'Italien est satisfait du mercato et attend beaucoup de Tchouaméni : "Nous avons évalué les départs. Le mercato a été fermé avec la signature de Tchouaméni. En ce qui concerne les départs, nous avons parlé de certaines situations : Casemiro, Asensio.... Je suis content du mercato, car les joueurs qui pourraient partir, je peux compter sur eux. Le poste de Tchouameni ? Camavinga y a joué l'année dernière, Kroos est fiable à ce poste. Cela dépend de la façon dont nous voulons jouer les matchs".

Ancelotti a une grande confiance en Tchouaméni

"Si vous avez un match très contrôlé, Kroos peut nous apporter beaucoup plus, si vous avez besoin de plus d'énergie, Camavinga et Tchouaméni peuvent mieux le faire. L'équipe au milieu de terrain est très forte, nous avons tout : jeunesse, intelligence, qualité, positionnement. Le problème est de choisir les trois personnes qui commenceront le match. Avec les changements que nous avons, nous pouvons changer la dynamique des matchs", a ajouté l'entraîneur du Real Madrid.

Carlo Ancelotti n'est pas surpris par les qualités et l'adaptation d'Aurélien Tchouaméni : "Je n'étais pas du tout surpris, car nous le connaissons très bien. C'est une signature extraordinaire pour le club. Il a montré ce que nous pensions de lui. Nous travaillons davantage avec lui sur l'aspect défensif, mais nous avons aussi besoin qu'il s'habitue aux caractéristiques des autres joueurs. Cela nécessite un peu de temps. Jouer avec Modric et Kroos est différent que de jouer avec Valverde et Camavinga. Pour lui, cela change un peu son positionnement."

Enfin, l'Italien a évoqué les nombreux joueurs dont Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Marco Asension et Dani Ceballos, en fin de contrat l'été prochain : "L’avenir de ce club appartient à ces joueurs. On sait très bien ce qui peut se passer avec eux. La même chose avec Nacho. S'ils le veulent, ce sont des joueurs qui peuvent rester jusqu'à la fin de leur carrière. Je ne pense pas que cela va les affecter. Maintenant, il y a beaucoup plus de joueurs qui arrivent en fin de contrat parce que les clubs sont actuellement plus concentrés sur l'économie du club et ils ne veulent pas risquer d'investir dans l'avenir. Pour nos vétérans, l'avenir est très clair."