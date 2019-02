Real Madrid, Santiago Solari : "Le triplé ? J'aspire à ce que nous faisions un match comme face à l'Atletico Madrid"

L'entraîneur du Real Madrid ne pense pas à un possible triplé cette saison et a évoqué la situation de Marcelo, remplaçant.

Avec son succès lors du derby de Madrid contre l'Atletico Madrid et le match nul du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao, le Real Madrid est revenu à six points des Catalans au classement. Les Merengue sont totalement relancés dans la course au titre, sont toujours en course en Coupe du Roi et en Ligue des champions. Le possible triplé revient sur le devant de la scène, mais Santiago Solari n'a pas voulu l'évoquer avant d'affronter l'Ajax en Ligue des champions.

"J'espère que demain nous jouerons un match aussi sérieux que nous l'avions fait il y a trois jours contre l'Atletico Madrid. Et c'est l'aspiration des joueurs. C'est ce que nous sommes en concurrence. Les éloges ? Ce métier est comme ça. C'est un match, puis un autre, le suivant ... Ceux d'entre nous à l'intérieur sont dédiés à la compétition. Demain est un match très important et nous y mettons l’accent. Nous sommes beaucoup moins au courant des éloges que les personnes qui sont à l'extérieur, et c'est bien que cela soit ainsi ", a indiqué l'entraîneur du Real Madrid.

Solari défend Marcelo

Relégué au statut de remplaçant depuis quelques semaines au profit de Reguilon, Marcelo a une très bonne attitude selon son entraîneur : "Marcelo est une personne formidable, nous l’aimons tous et il travaille avec joie chaque jour et chaque entraînement. Marcelo ou Reguilon ? Je ne peux pas encore répondre. Il y a une formation et demain on verra. Marcelo est un grand. Il est notre deuxième capitaine et un emblème du club. Il s'entraîne très bien, comme le reste des joueurs ".

Santiago Solari se méfie de l'Ajax Amsterdam, même si le club néerlandais a été battu le week-end dernier : "Je ne pense pas qu'ils traversent une mauvaise période. Je ne suis pas d'accord. Ils ont une bonne saison. Ils fonctionnent bien, ils ont beaucoup de dynamique, de très bons joueurs. Mais c’est le football, il y a toujours un rival et nous devons le respecter, en parlant maintenant des rivaux de l’Ajax, qui auront également mérité du respect" .

Enfin, l'entraîneur de la Casa Blanca a encensé son capitaine, Sergio Ramos, buteur face à l'Atletico Madrid le week-end dernier et dont le leadership n'est plus à prouver : " Sergio Ramos a un caractère formidable, il est extrêmement compétitif, c'est pourquoi il a joué à autant de matches. Ce Madrid historique a la marque de ce personnage. J'espère que nous pourrons en profiter autant que possible" .